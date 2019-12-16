Это должны знать лихачи: за что еще в Молдове будут лишать водительских прав

Национальный инспекторат по патрулированию намерен дисциплинировать тех, кто привык пренебрегать ограничением скорости на дорогах.

Анна Руссу. Национальный инспекторат по патрулированию подготовил проект поправок к кодексу о правонарушениях и уголовному кодексу. Изменения предусматривают ужесточение наказания за превышение скорости.

Veaceslav SârbuВячеслав Сырбу в радиостудии Sputnik Молдова рассказал, что предложены новые наказания для любителей нарушать закон и общественный порядок.

Таким образом, водители-лихачи должны знать о риске лишения прав на срок от 30 дней до шести месяцев в зависимости от того, насколько они превысили допустимый предел скорости.

«В настоящее время за превышение скорости предусматривается наказание по трем пунктам закона: на 10−20, 20−40 и более 40 километров в час. Если водитель нарушает ограничение скорости на 90 километров в час или более, действующая санкция не соответствует такому нарушению», — заявил глава юридической службы Национального инспектората патрулирования Вячеслав Сырбу в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Он также подчеркнул, что поправками в закон предусмотрено разделение превышения скорости на восемь пунктов. Таким образом, нарушение скорости более чем на 40 километров в час от установленного предела будет наказываться, в том числе с приостановлением права на вождение в течение 30 дней. В случае, если водитель нарушит ограничение скорости на 60−80 километров, его лишат водительского удостоверения на 60 дней,

У правоохранительных органов предусмотрены и другие санкции для нарушителей.

«Если в течение года вы неоднократно нарушали правила и были пойманы за нарушение ограничения скорости на 40−60 километров в час, мы говорим об изъятии водительского удостоверения на 60 дней », — добавил Сырбу.

Представители НИП предлагают, чтобы сами полицейские изымали водительские права на месте происшествия, а не по решению суда, как это происходит сейчас.

«Мы предлагаем, чтобы приостановление права управления транспортными средствами осуществлялось полицейскими. То есть, патрульный заберет водительское удостоверение на 30 дней, если водитель превысил допустимый предел скорости на 40−60 километров в час», — уточнил руководитель юридической службы НИП.

В таких случаях после истечения срока лишения автоправ водитель сможет управлять транспортным средством только после сдачи экзамена на знание ПДД.

«Если водитель не сдаст экзамен, то приостановление продлевается еще на 30 дней», — заключил Сырбу.

Он отметил, что данный проект находится на стадии обсуждения. Соответственно, поправки вступят в силу только в том случае, если его одобрит правительство и парламент.