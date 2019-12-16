Молдавский олигарх Плахотнюк покинул США: Его виза истекла 14 декабря - в этот же день в Вене находился его родственник Канду

Кроме экс-спикера, в столице Австрии присутствовали другие лидеры оппозиции.

Журналистам из издания realitatea.md из открытых источников удалось установить, что виза типа В1 для временных поездок в Соединенные Штаты, которая была проставлена в паспорте с номером «AA0000001», истекла 14 декабря. И паспорт, как указано, принадлежит бывшему лидеру демократов Владу Плахотнюку.

Плахотнюк въехал в США 15 июня 2019 года

Иными словами, для того, чтобы не нарушать закон США, беглому олигарху необходимо было покинуть Америку (как следует из документов, он въехал сюда 15 июня 2019 года). Что он, судя по всему, и сделал – и, скорее всего, не дожидаясь крайнего срока.

По некоторой информации в данный момент Влад Георгиевич находится в Европе. И в этой связи совсем по-другому воспринимается тайный (или – не сильно афишируемый) визит группы молдавских политиков и политологов в Вену (их заметили в аэропорту столицы Австрии вчера, 15 декабря).

В аэропорту Вены был замечен Канду

Список впечатляет: Андриан Канду, Андрей Попов, Владислав Кульминский и Игорь Мунтяну. Члены "делегации" держались вместе.

И вот теперь, внимание, вопрос! Не встречались ли они с , который как раз в эти дни из США улетел - и именно в Европу? Не исключено, говорят наши источники. По крайней мере, никаких форумов и прочих мероприятий, где появление вышеуказанных лиц выглядело бы логичным, в эти дни не было.

Но, конечно же, все это конспирология, все это не точно, но уж больно странное совпадение.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ