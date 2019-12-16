Как фигуранты списка Kroll проматывают награбленное в Молдове состояние

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Пустились, как говорится, во все тяжкие тратить нетяжко нажитое.
Когда говорят, что Молдова - это бедная страна, речь не всегда про маленькие пенсии, про зарплаты, позволяющие только оплатить коммуналку да поесть. Есть в нашей стране такие граждане, которым Молдова не позволяет качественно потратить деньги. Им этого очень хочется, а в Молдове мест, куда можно слить домашний бюджет, не так много. Скука.
Сначала Молдова свергла олигархат Плахотнюка, потом (хотя, и до было) были заведены уголовные дела на фигурантов "большой стирки денег" и выданы домашние аресты и подписки о невыезде. И вот сидят в Молдове эти теневые миллионерчики, страдают и над златом чахнут. Скучно им живется в современных молдавских реалиях.
Раньше у них как было: проснулся утром, покровитель-олигарх (первый или второй, какая разница) звонит и просит открыть новую компанию в Панаме, например. Потом миллиард туда, миллиард сюда, попутно два-три миллиона себе.
А теперь денежки не вывести, с иностранных счетов не снять. Финансы лежат мертвым грузом - миллионы застаиваются. Хотя некоторые проворовавшиеся в особо крупных размерах нашли выход своей энергии. Если уж власть решится взять под контроль все счета, подумали "кролловские" денежные мешки, то надо успеть побольше потратить на себя ненасытных.
В лучших ресторанах города Кишинева то тут то там замечают фигурантов отчета Kroll, которые едят только самую дорогую еду и пьют самый дорогой алкоголь. Пустились невыездные богачи, как говорится, во все тяжкие тратить нетяжко нажитое.
Что-то мне подсказывает, что даже если не бояться переедания, то все равно миллионы так просто им не сожрать. Ландромат обеспечил не только фигурантов, но их детей и внуков устрицами с шампанским, или что там предпочитают есть и пить миллионеры в родном отечестве."Эх, невыездные! Гулять, так гулять".
Можно было бы, конечно, порекомендовать им путь искупления вины перед родиной.
К сожалению, эти феодалы в своих фирмах вряд ли испытывают сострадание к больным и одиноким детям, старикам, которые считают последние копейки. А раз нет сострадания, то и советовать им заняться благотворительностью дело бесполезное. "Кролловцы" продолжают жить полной жизнью, боясь, что не успеют все потратить до "посадки". А посадка, ой, как реальна для них. Как раз место освободилось. Филат показывать свою "уютную" камеру.
Они выбрали легкий и крайне опасный способ жизни в стране, которую сами и обокрали. Рано или поздно им придется ответить на вопрос "А где миллиард?". А ответа у них не будет. Точнее вместо ответа они смогут предъявить только огромное пузо (в прямом смысле), как символ неразборчивого потребления ресторанной еды.
- Да меня, когда вернусь, мои бывшие сотрудники аплодисментами встретят! - хвастаются в полупьяном угаре они друг другу.
Ну, если честно, аплодисменты будут жиденькими (уже мало кто верит, что мерзавец и вор таковым не является), а вот овации по поводу посадки - несмолкающими.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Морарь: есть версия, что украденные у BEM деньги оказались в аэропорту
По словам отстраненного от должности главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, есть версия о том, что деньги, похищенные из BEM, находятся в аэропорту. Примерно об этом же в 2015 году рассказывал экс-глава НЦБК Виорел Кетрару. Тогда, четыре года назад, во время парламентских слушаний после публикации доклада Kroll I, Кетрару заявил, что деньги, похищенные из трех банков, находятся в стране и могут быть возвращены.
В связи с этим Морарь признал, что в какой-то степени заявления Кетрару, сделанные пять лет назад, могут быть правдивыми.
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