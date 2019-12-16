Молдавские школьники на деле показали заботу об окружающей среде

Десятки тонн экологически опасных электробытовых отходов сумели собрать школьники по всей Молдове. В акции участвовало более 38 000 учеников из 78 учебных заведений со всей территории республики.

Лучшие «сборщики» электробытовой техники и отходов были награждены в рамках мероприятия «Hai Moldova», организованного одноименной компанией.

Первое место заняла гимназия из села Фэлештий Ной Фалештского района, ученики которой собрали более трех тонн опасных для природы отходов. Гимназии подарили питьевой фонтанчик, который в скором времени станет украшением на одной из сельских улиц.

- Для нас призом стал питьевой фонтанчик. Мы подберём для него самой удобное место. Село Фэлештий Ной давно сталкивается с проблемой нехватки питьевой воды. Фонтанчик нам очень пригодится. Нам приходится покупать питьевую воду, в том числе для гимназии, - рассказал директор гимназии села Фэлештий Ной Ион Житару.

Второе место занял класс одного из лицеев поселка Маркулешты во Флорешстком районе. Им тоже подарили питьевой фонтанчик, который вскоре станет важным объектом на одной из улиц населенного пункта.

На третьем месте оказались ученики лицея из села Мерены Новоаненского района. За две с половиной тонны собранных отходов они получили в дар инвентарь для орехового сада.

- У нашего лицея есть подсобное хозяйство. Деревья в саду будут расти вместе с учениками, которые сейчас в пятом классе. Мы будем ухаживать за садом, а он - расти на наших глазах. Будем поливать деревья, а когда они вырастут – собирать орехи, - поделилась планами на будущее учитель из села Мерены Майя Злотя.

- Победители были отобраны по объему собранных отходов. Они будут отправлены на самое крупное в Восточной Европе предприятие по переработке этого вида мусора, - рассказала координатор проекта Надежда Чеботарь.

Собранные за месяц более 45 тонн устаревшей техники будут отправлены на завод по переработке мусора в Румынию, передает Publika.

Михаил Генчу