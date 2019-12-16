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Экономика
Фермер из Бричан планирует выращивать сад европейских сортов сливы
16.12.2019

В Бричанском районе молодой фермер Андрей Кадук планирует выращивать суперинтенсивный сливовый сад.

На 5 га он намерен выращивать сливы сортов Jojo, Jofela, Tophit и Joganta на базе технологий, с которыми он ознакомился в ходе обучающего визита в садоводческие хозяйства Германии и Швейцарии.

Такой бизнес-тур стал возможен благодаря Ассоциации производителей и экспортеров «Moldova Fruct», при поддержке проекта «Эффективное сельское хозяйство Молдовы» АРМ/USAID.

Идея выращивать более резистентные сорта пришла после того, как в Молдове ощутился переизбыток яблочной продукции. Тем более, что Бричаны является одним из ведущих регионов Молдовы по выращиванию яблок.

- Наше хозяйство уже располагает пятью гектарами сливы сорта Stenley, выращенную продукцию экспортируем в Россию, Румынию и Германию, однако пока этот бизнес нельзя считать стабильным и высокорентабельным. Поэтому на перспективу мы избрали путь развития агротехнологий. Планируем выращивать сливу тех сортов, которые пользуются высоким спросом на европейском рынке – с крупным, сочным, но транспортабельным плодом. Сад будет сформированы на основе тех схем посадки и формирования короны деревьев, которые успешно применяются в странах Евросоюза, - рассказал Андрей Кадук для east-fruit.com.

Специалист проекта Евгений Гудумак одобрил решение молодого фермера выращивать те сорта, которые отличаются высокой резистентностью к заболеваниям (Plum pox virus, «шарка»), качеством плодов и популярностью у потребителей - как на западных, так и восточных рынках.

Михаил Генчу


 
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