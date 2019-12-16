Майя Санду рассказала о возможности встречи с Ткачуком и поиске средств для финансирования партий

Лидер партии “Действие и солидарность” (ПДС) Майя Санду может встретиться на дебатах с одним из основателей формирования “Гражданский конгресс” Марком Ткачуком. Ранее, в эфире программы “Политика с Натальей Морарь” на TV8 он пригласил экс-премьера на беседу, где планировал больше узнать об инновационных способах финансирования партий.

Санду отвечая на вопрос ведущей программы “Главное” на телеканале TVC 21, о возможной встрече с Марком Ткачуком, заявила, что поддерживает позицию политика по поиску легальных средств финансирования партии.

“Я всегда говорила, что коррупция в государстве уменьшится, когда не будет коррупции в политических партиях. Да у нас есть опыт, и мы можем им поделиться с теми, кто хочет построить правильно финансируемые политические партии. У нас в партии этим занимается мой коллега Раду Мариан. У него вся информация”, – отметила экс-премьер.

Ранее Ткачук, отвечая на вопрос о финансировании “Гражданского конгресса” выразил надежду, что партия “Действие и солидарность” поделиться информацией и инструментами по выстраиванию собственной площадки по взаимодействию со сторонниками и проведению краудфандинговых компаний.

“Майя Григорьевна, я хочу прийти к вам на встречу. Найдите возможность, пожалуйста”, – отметил Ткачук.