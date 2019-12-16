16 Декабря 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
Украинский продюсер вступился за Ротару и напомнил о Молдове
16.12.2019

Украинский продюсер Владимир Бебешко встал на защиту певицы Софии Ротару. Ранее Ротару подвергли травле из-за выступления в России на «Песне года».

По мнению Бебешко, музыкальную исполнительницу поздно за что-либо травить. Он сравнил Софию Ротару с Аллой Пугачевой и напомнил, что украинская певица является не только народной артисткой Украины, но еще и России, Молдовы и СССР.

– Ротару принимает участие в съемках «Песни года» с 1973-го, - заметил Бебешко.

Однако в прошлом году артистка не приехала в Россию. Решение не выступать на «Песне года» София Ротару объяснила военным положением на Украине, сообщает портал inforeactor.ru.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
121
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.