Украинский продюсер вступился за Ротару и напомнил о Молдове

Украинский продюсер Владимир Бебешко встал на защиту певицы Софии Ротару. Ранее Ротару подвергли травле из-за выступления в России на «Песне года».

По мнению Бебешко, музыкальную исполнительницу поздно за что-либо травить. Он сравнил Софию Ротару с Аллой Пугачевой и напомнил, что украинская певица является не только народной артисткой Украины, но еще и России, Молдовы и СССР.

– Ротару принимает участие в съемках «Песни года» с 1973-го, - заметил Бебешко.

Однако в прошлом году артистка не приехала в Россию. Решение не выступать на «Песне года» София Ротару объяснила военным положением на Украине, сообщает портал inforeactor.ru.

Подготовил Михаил Генчу