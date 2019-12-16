Додон поздравляет Казахстан и лично президента Токаева

От имени граждан Республики Молдова и от себя лично искренне поздравляю Президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева и дружественный народ Казахстана по случаю Дня независимости страны и передаю добрые пожелания мира, благополучия и процветания.

Отрадно отметить, что за годы независимости Республика Казахстан достигла больших успехов и прогресса на пути экономического развития, обеспечения роста благосостояния населения и усиления роли страны в международной и региональной политике.

Убеждён, что укрепление многопланового сотрудничества между Молдовой и Казахстаном будет служить на благо наших стран и народов. В связи с этим хочу ещё раз подтвердить нашу готовность к дальнейшей активизации двусторонних межгосударственных отношений по различным направлениям, представляющим взаимный интерес.