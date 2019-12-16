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Новый год по цене квартиры в Кишиневе: самая дорогая новогодняя ночь обойдется жителям Молдовы в 25 тысяч долларов
16.12.2019

В такую сумму обойдется новогодняя ночь в дубайском отеле на искусственном острове Джумейра.

Пока большинство жителей Молдовы мечтают заработать хотя бы на оливье и подарки родным на Новый год, молдавским нуворишам турагентства могут предложить незабываемый Новый год. Не только в плане отдыха, но и денег, разумеется.

- Все, естественно, зависит от желания клиента, - признается "Комсомольской правде" руководитель одного из столичных турагентств Денис. - Можно сделать Новый год в Эмиратах, в Дубае, на знаменитом искусственном пальмовом острове Джумейра в океане. Там все реально очень дорого! Новогодняя ночь в не самом фешенебельном отеле обойдется от 15 до 25 тысяч долларов. В эту сумму входит только проживание и завтрак.

Дополнительно придется оплатить перелет, трансфер и, разумеется. Само празднование Нового года (еще от 1 до 5 тысяч долларов в зависимости от новогодней программы).

- Но желающих купить такие дорогие туры в в турагенствах нет, - продолжает Денис. - Бронируют отели и билеты на самолет самостоятельно через Интернет, потому что, во-первых, не хотят «светиться», а во-вторых, согласно законы мы обязаны оповещать налоговиков, если у нас был куплен тур дороже 100 тысяч леев.

ЛЕОНИД РЯБКОВ


 
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