Хорошая новость! Россия выдала Молдове 16 тысяч разрешений для грузоперевозок на 2020 год

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Экономика
На следующий год Молдова получила от России 16 тыс. разрешений для транспортных грузоперевозок.
Об этом стало известно из публикации в Facebook муниципального советника столицы от ПСРМ в примэрии Никиты Цуркана.
- Касаемо разрешений на грузоперевозки для Республики Молдова! Отличная новость - 16 000 разрешений от России для грузоперевозок на 2020 год уже поступили в Молдову! – написал мунсоветник.
В публикации прилагается скрин документа, выданного Министерством транспорта Российской Федерации, который подтверждает выдачу разрешений в следующем порядке.
- Общее количество - 16 000 разрешений двусторонних или транзитных перевозок грузов;
- 8 000 бланков, начиная с 1 января 2020 года;
- 4 000 бланков, начиная с 1 июля 2020 года;
- 4 000 бланков, начиная с 1 октября 2020 года.
Разрешения были предоставлены в рамках достигнутых договоренностей на заседании Российско-Молдавской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам от 6 ноября 2019 года, говорится в документе.
Михаил Генчу
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