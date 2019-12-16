Хорошая новость! Россия выдала Молдове 16 тысяч разрешений для грузоперевозок на 2020 год

На следующий год Молдова получила от России 16 тыс. разрешений для транспортных грузоперевозок.

Об этом стало известно из публикации в Facebook муниципального советника столицы от ПСРМ в примэрии Никиты Цуркана.

- Касаемо разрешений на грузоперевозки для Республики Молдова! Отличная новость - 16 000 разрешений от России для грузоперевозок на 2020 год уже поступили в Молдову! – написал мунсоветник.

В публикации прилагается скрин документа, выданного Министерством транспорта Российской Федерации, который подтверждает выдачу разрешений в следующем порядке.

- Общее количество - 16 000 разрешений двусторонних или транзитных перевозок грузов;

- 8 000 бланков, начиная с 1 января 2020 года;

- 4 000 бланков, начиная с 1 июля 2020 года;

- 4 000 бланков, начиная с 1 октября 2020 года.

Разрешения были предоставлены в рамках достигнутых договоренностей на заседании Российско-Молдавской смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам от 6 ноября 2019 года, говорится в документе.

Михаил Генчу