Корь пришла в Кишинев? Два новых случая

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Здоровье
Два новых случая подозрения на заболевание корью выявлено в Кишиневе.
Об этом сообщило Национальное агентство общественного здравоохранения, уточнив, что окончательный диагноз будет поставлен после получения результатов анализов.
Болезнь подозревают у жителя Кишинева в возрасте 32 лет и ребенка, которому недавно исполнился год. Известно, что малыш не был вакцинирован против кори, как сообщает publika.
Национальное агентство общественного здоровья сообщает о том, что в 2019 году в Молдове было выявлено 90 подтверждённых случаев заболевания корью.
В 23 случаях инфицирование корью произошло в момент нахождения наших граждан за границей.
Михаил Генчу
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