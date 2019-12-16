Корь пришла в Кишинев? Два новых случая

Два новых случая подозрения на заболевание корью выявлено в Кишиневе.

Об этом сообщило Национальное агентство общественного здравоохранения, уточнив, что окончательный диагноз будет поставлен после получения результатов анализов.

Болезнь подозревают у жителя Кишинева в возрасте 32 лет и ребенка, которому недавно исполнился год. Известно, что малыш не был вакцинирован против кори, как сообщает publika.

Национальное агентство общественного здоровья сообщает о том, что в 2019 году в Молдове было выявлено 90 подтверждённых случаев заболевания корью.

В 23 случаях инфицирование корью произошло в момент нахождения наших граждан за границей.

Михаил Генчу