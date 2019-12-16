Усатый пригласил Додона в Бельцы

Примар Бельц Ренато предложил президенту Молдовы Игорю Додону встретиться с ним в присутствии журналистов. Он мотивировал это на своей странице в Facebook тем, что перед муниципием стоит ряд проблем, решение которых требует участия центральных органов власти.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", Усатый считает, что глава государства избегает встречи с ним потому, что не может ответить на вопросы, которые градоначальник хочет ему задать.

Усатый говорит, что не может преобразовать в социальное жилье заброшенные дома, поскольку они находятся в ведении министерства образования; большинство дорог в Бельцах - в плохом состоянии, но и эту ситуацию невозможно изменить, поскольку они имеют статус дорог национального значения. Усатый напомнил, что у чиновников примэрии низкие зарплаты, но и эту проблему невозможно урегулировать на уровне местной администрации.

"Надо прийти к решению проблемы заброшенных зданий, которых в городе много, но они не находятся на балансе примэрии. Надо превратить эти дома в жилье для врачей и учителей, убедив их остаться в Бельцах. Но советники-социалисты предлагают по 200 лей компенсации тем людям, которые живут в домах, где нет газовых плит. Уверен, Додону неинтересен тот факт, что 30-40 процентов земель в Бельцах не зарегистрированы в кадастре", - отметил Усатый.

На прошлой неделе президент Додон посетил Бельцы, где побывал в детском саду и присутствовал на военных учениях. Примар города после этого выразил недовольство тем, что глава государства побывал в городе, но не посчитал нужным встретиться с примаром и представителями местных органов власти. В ответ, Игорь Додон в ходе одной из телевизионных передач заявил, что он "уважает выбор народа и местных избранников", но будет ездить по стране и встречаться с людьми по своему усмотрению.