После Киртоакэ пришлось стирать флаг

Генпримар Кишинева Ион Чебан показал журналистам свой кабинет, о ремонте в котором много судачат в последнее время.

По словам примара, в помещении покрасили стены, перестелили пол, помыли жалюзи и постирали флаг. Мебель осталась та же. Обошелся ремонт в 60 тысяч лей.

Ранее Чебан рассказывал, что в течение полутора лет офисом практически не пользовались: ««Жаль, я не показал вам состояние флагов перед тем, как мы отправили их в стирку».

«Человек, который делал ремонт, не имеет ничего общего с примэрией, - сказал Чебан. - Он мой друг, фрилансер, работает в сфере IT. Побывал в моем кабинете, увидел его состояние и предложил отремонтировать». Мэр отметил, что все было сделано на законных основаниях, и пообещал опубликовать документы.