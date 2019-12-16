Воронин - Зеленскому: "Невзирая на 30-летнюю румынскую пропаганду, большинство населения Молдовы считают родным языком молдавский"

Заявления посла Украины в Румынии оскорбили экс-президента, так же, как и «сотен тысяч граждан Молдовы».

-Задача любого посла - проводить интересы собственного государства, а не пропагандировать сомнительные теории и углублять проблемы чужих стран", - написал экс-президент Молдовы Владимир Воронин в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает infotag.

"Может быть, лично господину после пребывания на территории Румынии стала мешать украинская Северная Буковина, либо украинская Южная Бессарабия? Господин посол, будучи дипломатом, работающим в сопредельном с Молдовой государстве, должен бы знать, что Конституция РМ закрепляет статус государственного языка моей страны за молдавским языком. В Молдове немало политиков, разделяющих позицию господина Банкова. Но никто из них не рискнул покуситься на изменение Конституции в части названия официального языка РМ. И не произошло это по одной простой причине: невзирая на 30-летнюю румынскую пропаганду, не менее интенсивную, чем на Северной Буковине суверенного Украинского государства, подавляющее большинство населения Молдовы (более 76%) считают своим родным языком молдавский", - отметил Воронин.

Он напомнил, что "международные правила и практики устанавливают единственный подход к национальной и языковой идентичности - самоидентификация нации, и ни лингвисты, ни политики, ни историки, ни писатели, ни иностранные дипломаты не могут, и не имеют права давать "ценные указания" в вопросах его идентичности".

"Посол Украины в Румынии своим неразумным заявлением унизил одновременно и сотни тысяч граждан Украины, считающих себя молдаванами, а своим родным языком - молдавский, называя их "румынофонами", хотя им самим, безусловно, виднее. Что же до "советского наследия", которое, якобы, "мешает" молдаванам стать румынами и заговорить на румынском, а не молдавском языке, то, кажется, господину Банкову и не только ему было бы неприятно, если кто-то из зарубежных дипломатов вдруг стал называть прекрасный украинский язык "малоросским", - считает Воронин.

Он высказал убежденность, что "подобные высказывания не делают чести дипломатической службе Украины и не соответствуют официальной позиции руководства страны".