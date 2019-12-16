Таких откровений о страстной любви Молдова еще не слышала

Александр хочет, чтобы все знали о его огромной любви, и он ответил, почему не живет с женой, с которой у него трое детей.

Неожиданный пост опубликовал основатель Starnet Александр Македон в понедельник утром.

- Дорогая моя, любовь моя с первого взгляда, с первой минуты ты очаровала меня твоей улыбкой и фантастическими глазами, полными жизни и любви. 2,5 года ты была рядом, давала мне советы и поддерживала, помогала в трудные моменты, вдохновляла и мотивировала, критиковала, охраняла и любила меня, улыбалась, мы все делали вместе и радовались. Теперь я понял, что такое счастье!

Любимая моя, ты подарила мне незабываемые моменты, это был сон, сказка о любви, ты научила меня жить и радоваться жизни!

Знаю, что я сложный и сегодня ты хочешь уйти от меня…Но я хочу, чтобы все знали, что я люблю Тебя всем сердцем, очень-очень, Виктория Ноний. Не уходи из моего сна.

П.С. Может, многие меня не поймут, будут меня обсуждать, учить меня, но этим постом я хотел сказать всем, что я сейчас чувствую и как Виктория была женщиной, изменившей мою жизнь».

Ошарашенные подписчики стали писать комментарии под постом. Кто-то разочаровался – ведь Александр был женат, у него трое детей. Он ответил на это.

- Мы с женой вместе строили семью, у нас трое умных и красивых детей, но не все в жизни идет так, как планировалось. Не хочу вдаваться в подробности, но хочу, чтобы было ясно, что 2,5 года мы с женой не живет, многое изменилось в жизни, - написал Александр Македон

Александр Македон со своей возлюбленной Викторией. Фото: СОЦСЕТИ