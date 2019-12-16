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Семья
Таких откровений о страстной любви Молдова еще не слышала
16.12.2019

Александр хочет, чтобы все знали о его огромной любви, и он ответил, почему не живет с женой, с которой у него трое детей.

Неожиданный пост опубликовал основатель Starnet Александр Македон в понедельник утром.

- Дорогая моя, любовь моя с первого взгляда, с первой минуты ты очаровала меня твоей улыбкой и фантастическими глазами, полными жизни и любви. 2,5 года ты была рядом, давала мне советы и поддерживала, помогала в трудные моменты, вдохновляла и мотивировала, критиковала, охраняла и любила меня, улыбалась, мы все делали вместе и радовались. Теперь я понял, что такое счастье!

Любимая моя, ты подарила мне незабываемые моменты, это был сон, сказка о любви, ты научила меня жить и радоваться жизни!

Знаю, что я сложный и сегодня ты хочешь уйти от меня…Но я хочу, чтобы все знали, что я люблю Тебя всем сердцем, очень-очень, Виктория Ноний. Не уходи из моего сна.

П.С. Может, многие меня не поймут, будут меня обсуждать, учить меня, но этим постом я хотел сказать всем, что я сейчас чувствую и как Виктория была женщиной, изменившей мою жизнь».

Ошарашенные подписчики стали писать комментарии под постом. Кто-то разочаровался – ведь Александр был женат, у него трое детей. Он ответил на это.

- Мы с женой вместе строили семью, у нас трое умных и красивых детей, но не все в жизни идет так, как планировалось. Не хочу вдаваться в подробности, но хочу, чтобы было ясно, что 2,5 года мы с женой не живет, многое изменилось в жизни, - написал Александр Македон

Александр Македон со своей возлюбленной Викторией. Фото: Соцсети

 

Александр Македон со своей возлюбленной Викторией.  Фото: СОЦСЕТИ

 
Александр Македон со своей возлюбленной Викторией.

Александр Македон со своей возлюбленной Викторией.

Александр Македон со своей возлюбленной Викторией.

Александр Македон со своей возлюбленной Викторией.

 
Александр Македон со своей возлюбленной Викторией.

Александр Македон со своей возлюбленной Викторией.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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