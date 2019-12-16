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Политика
Ставить Молдову перед выбором – только Восток или только Запад – бессмысленно, - Рар
16.12.2019

Кое-кто в Европе считает, что Молдова или те же Украина и Беларусь должны играть роль буферной зоны для сдерживания России.

С такой позицией категорически не согласен немецкий политолог, журналист Александр Рар. По его мнению, ставить Молдову перед выбором «или-или», только Восток или только Запад, бессмысленно.

- Среди политических сил в Евросоюзе присутствует понимание, что ставить такую страну, как Молдова, или те же Украина, Беларусь перед выбором «или-или» бессмысленно. Этим странам нужно искать сотрудничество между Евросоюзом и ЕАЭС. Нужно искать пути к концепции общей Европы от Лиссабона до Владивостока. Это находит все большее понимание среди политиков. Но не всех. В этих вопросах Европа, да и вообще Запад, расколот, - заявил в эфире студии Sputnik Молдова Александр Рар.

Однако, как отметил немецкий журналист, эта концепция не находит понимания прежде всего среди политиков США, которые всегда воспринимали Россию, да и Китай, как врага. Штаты борются за свой униполярный мир.

- Среди европейских стран, особенно это касается государств Восточной Европы, распространено мнение, что такие страны, как Молдова, или те же Украина и Беларусь должны играть роль буферной зоны для сдерживания России. Это понимание ХХ века, а не ХХI. Но есть надежда, что сейчас обстановка немного будет разряжаться. И Молдова тоже будет чувствовать позитив от этих процессов, - заключил Александр Рар.

Михаил Генчу 


 
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