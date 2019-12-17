В Молдову пришло потепление. После дождливых выходных воздух прогреется до +15 ºC

На текущей неделе будет тепло и солнечно, сообщает Государственная гидрометеорологическая служба. По прогнозам синоптиков, ожидается потепление до +15 ºC.

До четверга, 19 декабря, дневная температура воздуха поднимется до +12 +14ºC, а ночью будет не холоднее +1+5 ºC.

На этой неделе синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

Для декабря характерны среднесуточные температурные колебания от -19 до – 26ºC и от +10 до +13ºC. Установление средней дневной температуры на уровне 0ºC и ниже обычно происходит в первой трети месяца и только на юге страны – в начале второй трети.

Абсолютный температурный минимум декабря за весь период наблюдений составил -30,2 ºC в Бельцах 28 декабря 1996 года, а абсолютный максимум в +18,9 ºC в Чадыр-Лунге 5 декабря 2008 года.

По прогнозам Всемирной метеорологической организации (ВМО), десятилетие 2010-2019 годов может стать самым теплым за историю наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год может войти в тройку самых теплых.