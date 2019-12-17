В Кишиневе снесут незаконные строительные объекты

Ион Чебан продолжает борьбу с незаконными стройками. В ближайшее время будет составлен список всех объектов, возведенных в столице незаконно.

Примар (мэр) Кишинева потребовал у преторов всех секторов столицы предоставить до среды список незаконных построек в городе, которые затем снесут.

Об этом столичный градоначальник заявил в понедельник на заседании оперативных служб столичной администрации.

Он также призвал ответственных из управления архитектурой и юридического отдела, чтобы они не допускали нарушение закона при выдаче разрешений на строительство. В противном случае этих работников мэрии отправят в отставку.

«Больше город не будет хаотично застраиваться. И никто больше не будет вынуждать давать или брать взятки», — отметил Ион Чебан.

Градоначальник отметил, что 90 ранее демонтированных киосков больше не появятся на улицах Кишинева, а те оставшиеся ларьки, которые установлены и действуют незаконно, будут в скором времени убраны.

Что касается рекламных панно на улицах, Чебан дал указание разработать новую концепцию их размещения. Он уточнил, что все контракты по рекламным панно будут расторгнуты, согласно закону.