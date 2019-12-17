Blackout на Буюканах: несколько главных улиц погрузились во тьму, троллейбусы встали

Блэкаут на Буюканах. Часть улиц этого столичного сектора осталась в понедельник без света из-за того, что были повреждены два подземных электрических кабеля.

Один из них относится к управлению электротранспорта, поэтому встало множество троллейбусов. Частично обесточены оказались улицы Алба-Юлия, Ливиу Деляну, Николае Костина и Онисифора Гибу.

На место выехали две команды рабочих Premier Energy - до недавних пор Gas Natural Fenosa - для устранения проблемы. Команда управления электротранспорта также выехала на место, чтобы подключить троллейбусы к запасному кабелю.

Электроснабжение начали восстанавливать в понедельник с 18:30.