Blackout на Буюканах: несколько главных улиц погрузились во тьму, троллейбусы встали

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Общество
Блэкаут на Буюканах. Часть улиц этого столичного сектора осталась в понедельник без света из-за того, что были повреждены два подземных электрических кабеля.
Один из них относится к управлению электротранспорта, поэтому встало множество троллейбусов. Частично обесточены оказались улицы Алба-Юлия, Ливиу Деляну, Николае Костина и Онисифора Гибу.
На место выехали две команды рабочих Premier Energy - до недавних пор Gas Natural Fenosa - для устранения проблемы. Команда управления электротранспорта также выехала на место, чтобы подключить троллейбусы к запасному кабелю.
Электроснабжение начали восстанавливать в понедельник с 18:30.
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