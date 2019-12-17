Обменяет ли Молдова стадион на Плахотнюка?

Даже эксперты, не раз критиковавшие сформированное за сутки правительство Иона Кику, отмечают: исполнительная власть за месяц работы в области внешней политики продвинулось куда дальше, чем кабинет министров Павла Филипа за год. Вновь введен в оборот термин "многовекторность" в применении к работе министерства иностранных дел и европейской интеграции.

Турбовизит в Москву

Публика уже как-то привыкла к регулярным поездкам Игоря Додона в Москву. До недавнего времени они приносили разве что некий имиджевый для социалистов эффект, конкретные результаты были минимальны. Кику, став премьером 14 ноября, уже 20-го отправился в Москву с официальным визитом. Обычно условия и повестка дня таких вояжей согласовывается месяцами. Новое правительство, включив турбоподготовку поездки в Первопрестольную, показало, насколько сегодня это направление становится для него важным. Кику в Москве договорился о скидках на природный газ, поставляемый в Республику Молдова (если он до нас этой зимой вообще дойдет), об увеличении экспорта в Россию сельхозпродукции, дополнительных разрешениях на проезд большегрузного транспорта. Напомним, свой первый визит за кордон Майя Санду осуществила в Бухарест, где встретилась с Клаусом Йоханнисом, и уже отправленной этой осенью в отставку Виорикой Дэнчилэ.

И Евросоюз в уме, и соглашение об ассоциации на языке

Бывший премьер наладила с политиками из Румынии весьма доверительные отношения. С соседями обсуждались вопросы выделения Кишиневу кредита, инвестиционные возможности, варианты увеличения экспорта.

Клаус Йоханнис, узнав об отставке правительства Санду, назвал происшедшее «вотумом против Молдовы». На саммите глав МИДов стран ОБСЕ в Братиславе Богдан Ауреску заявил молдавскому коллеге: «Поддержка Румынии, в том числе и финансовая, не сможет и дальше идти в ожидаемых объемах. Она будет ориентирована и будет поступать в зависимости от конкретных действий нового правительства». В Совете по иностранным делам ЕС Ауреску предложил тщательнейшим образом контролировать действия властей Республики Молдова в области исполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. По стечению обстоятельств в то же время правительством в Кишиневе было принято решение - реанимировать работу комиссии по евроинтеграции. Санду и Филип держали ее в состоянии анабиоза, хотя и ориентировались исключительно на Брюссель и Вашингтон. Кику наставлял подчиненных: «Комиссия должна возобновить функционирование для дальнейшего внедрения действий, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС».

Ну а дружба начинается с визитов

Одним из самых проблемных направлений внешнеполитических усилий Молдовы была Украина. После всенародного избрания президента Додон за три года ни разу не посетил с официальным визитом Киев. Да там его и не особо рады были принимать, подозревая в симпатиях к сторонникам независимости Крыма. Все удивительным образом изменилось когда условно пророссийские социалисты получили под контроль исполнительную, судебную и законодательную власти.

В начале декабря на разведку в Киев отправился новоизбранный мэр столицы Ион Чебан. Он встретился с коллегой Виталием Кличко. Гостя познакомили с инфраструктурой украинской столицы, он побывал на городских предприятиях. В это же время в Киеве проходила встреча представителей девяти стран, обсуждавших способы борьбы с распространением СПИДа. Проблема, конечно, актуальная, ранее Чебан не был замечен в первых рядах борцов с иммунодефицитом, но мероприятие посетил.

Следом в Киеве побывал премьер Кику. Он со своим украинским коллегой обсудил возможности поставок в Молдову природного газа, создания зоны свободной торговли между двумя странами и проблему урегулирования последствий приднестровского конфликта.

Социалисты идут дорогой коммунистов

Молдова продолжает оставаться членом международных организаций и программ, направленных на противостояние Российской Федерации. Никто из идеологов ПСРМ пока не предложил публично покинуть, например, Организацию за демократию и экономическое развитие - ГУАМ. Она с момента своего создания, в 1997-м, находилась в коматозном состоянии. Импульс к пробуждению был дан на саммите в Кишиневе в 2005 году. Сегодняшние члены ПСРМ, Демпартии, Гражданского конгресса во главе с Владимиром Ворониным слушали во дворце республики Виктора Ющенко, предрекавшего странам ГУАМ роль источника «третьей волны демократических революций».

В 2019-м в Киеве Кику участвовал в саммите глав правительств ГУАМ. Особо масштабных решений принято на встрече не было. Так, поговорили о возможности создания зоны свободной торговли, развитии туризма, и транспортных коридорах. Подобные мероприятия проводятся периодически и призваны показать, что организация жива. Также Молдова является активным участником программы «Восточное партнерство», инициированной Швецией и Польшей, призванной более тесно привязать шесть стран бывшего Союза к экономике Европы и ослабить в них влияние России.

Цели без перспектив

Создается впечатление, что в Брюсселе/Страсбурге до сих пор не определились, чего хотят от Кишинева, Киева и Тбилиси. Представители дипломатических ведомств трех стран периодически делают заявления относительно того, что их цель - вступление в ЕС, и на этом пути стоит подписать соответствующую дорожную карту.

Недавно член Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что неприлично держать в приемной страны, заключившие с ЕС соглашения об ассоциации: мол, им надо дать четкое понимание того, когда могут вступить в Евросоюз. "Если мы посмотрим на ситуацию в этой части Европы в 2009 году и сравним ее с 2019-м, мы поймем силу того проекта (ВП. - Ред.). Грузия, Украина и Республика Молдова провели масштабные реформы, они сильно изменились. Вот почему мы хотим иметь больше инструментов, больше приверженности со стороны ЕС, чтобы относиться к этим странам как к реальным партнерам», - полагает евродепутат от Литвы.

Октябрьское заседание Европейского совета в Брюсселе продемонстрировало: Евросоюз устал от расширения. Большинство наиболее развитых стран ЕС выступили против того, чтобы начинать переговоры о вступлении в него Албании и Северной Македонии. Как долго продлится пауза - никто не знает. Молдова, Украина и Грузия - последние в очереди.

Додон наносит ответный удар

Взаимоотношения с США у нас всегда были «особыми». Масштабы товарооборота между сторонами не впечатляют: в 2019-м с января по сентябрь - 1,15 процента от общего объема внешней торговли Молдовы. Сегодня между Вашингтоном и Кишиневом обсуждаются две важные проблемы: республиканский стадион и Влад Плахотнюк. Последний, кстати, прирожденный бизнесмен, смог наладить выгодную во всех отношениях торговлю с США. Подконтрольные олигарху парламент и правительство за несколько лет депортировали из Молдовы десятки российских журналистов, запретили новостные программы РФ, выслали пять дипломатов в Москву, лишили русский статуса языка межнационального общения, приняли решение передать бывший республиканский стадион посольству США… Перечислять можно долго. Все это не могло быть чистой благотворительностью, Плахотнюк не тот человек. Что получал он взамен, можно только гадать.

Пожалуй, мечта Додона увидеть олигарха в Кишиневе в наручниках так и останется мечтой. Однако президент может и отомстить. Правительство Филипа обещало отдать под посольство США территорию республиканского стадиона. Эта инициатива демократов не понравилась кишиневским городским активистам. Додон, «оседлав волну», недавно заявил, что относительно передачи земельного участка надо бы провести референдум. Его результаты предсказать совершенно нетрудно. Это будет наш удар по заокеанским экспансионистам.

Александр ЯРУССКИЙ