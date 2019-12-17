17 Декабря 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Знаменитости
По уши увяз в тине: Молдавский певец Дан Балан вручил украинской диве подарок с намеком
17.12.2019

А певица подарила артисту ключ от своего сердца. Несмотря на то, что до Нового года еще предостаточно времени молдавский певец Дан Балан и украинская дива Тина Кароль уже обменялись подарками.

Во время съемок грандиозного концерта предполагаемые возлюбленные обменивались подарками. Дан приготовил для Тины мягкую игрушку-кенгуру – символ их особых отношений. Напомним, что во время съемок шоу «Голос Украины» Балан неоднократно называл Тину кенгурушей.

«Этим подарком я хочу нам пожелать, чтобы мы в новом году наконец нашли с тобой то, что искали очень долго», – растрогал своим объяснением артист. На такой романтичный жест Тина ответила не менее трогательным подарком. Она вручила Дану загадочную коробочку.

Если тебе понравится то, что внутри, то все возможно, – намекнула певица. И через мгновение в руках Балана оказался миниатюрный ключ – от сердца Тины, как догадался артист.

Лидия ТКАЧ


 
Количество просмотров:
88
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.