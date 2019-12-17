По уши увяз в тине: Молдавский певец Дан Балан вручил украинской диве подарок с намеком

А певица подарила артисту ключ от своего сердца. Несмотря на то, что до Нового года еще предостаточно времени молдавский певец Дан Балан и украинская дива Тина Кароль уже обменялись подарками.

Во время съемок грандиозного концерта предполагаемые возлюбленные обменивались подарками. Дан приготовил для Тины мягкую игрушку-кенгуру – символ их особых отношений. Напомним, что во время съемок шоу «Голос Украины» Балан неоднократно называл Тину кенгурушей.

«Этим подарком я хочу нам пожелать, чтобы мы в новом году наконец нашли с тобой то, что искали очень долго», – растрогал своим объяснением артист. На такой романтичный жест Тина ответила не менее трогательным подарком. Она вручила Дану загадочную коробочку.

Если тебе понравится то, что внутри, то все возможно, – намекнула певица. И через мгновение в руках Балана оказался миниатюрный ключ – от сердца Тины, как догадался артист.

Лидия ТКАЧ