Павел Филип: В первой половине 2020 года Демократическая партия будет обновлена

В первой половине 2020 года Демократическая партия будет обновлена, как сообщало еще летом текущего года новое руководство партии. Об этом заявил председатель ДПМ Павел Филип. По его словам, формирование подготовило проект этого процесса обновления и после зимних праздников будет рассмотрен с представителями территориальных организаций формирования, передает IPN.

„Я не хочу рассматривать отдельные элементы, я хочу рассмотреть некоторые фундаментальные позиции партии, а затем, кто выдержит их, тот окажется в ДПМ, кто нет, тот уйдет”,- заявил лидер ДПМ в ходе передачи „Главное” на телеканале TVC21.

Павел Филип сказал, что партия переживает трудное время после того, как находилась у власти в той или иной форме, и это не могло не отразиться на формировании в целом и на фракцию ДПМ. В то же время лидер демократов опроверг информацию, появившуюся в публичном пространстве, что в рамках формирования существует якобы определенный раскол. „Я надеюсь, что фракция сохранится в полном составе до следующих парламентских выборов”, - продолжил Павел Филип.

В то же время Павел Филип говорит, что не замечает, чтобы бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк оказывал бы какое-либо влияние внутри партии. „Решения принимаем мы. Теперь решения принимаются демократически. Внутри партии, внутри фракции существует очень много дискуссий, поэтому те, кто считает, что кто-то оказывает влияние на партию, ошибаются”, - сказал политик.