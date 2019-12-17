Александр Стояногло: В прокуратурах нарушаются права человека и делаются деньги

Генеральный прокурор Александр Стояногло считает, что отстраненный от должности глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Виорел Морарь не позволил бы себе делать различные заявления о его делегировании в Генеральную прокуратуру (ГП) и предъявлять определенные обвинения, если бы у него не было политической поддержки. Глава ГП не сказал, с чей стороны Морарь имеет политическую поддержку, но сослался на заявления некоторых политиков и некоторых представителей гражданского общества, сделанные в общественном пространстве в поддержку главы АП. По его словам, „некоторые прокуроры”, в том числе Виорел Морарь, вышли из зоны комфорта и, имея некоторую политическую поддержку, начали заниматься популизмом, передает IPN.

„Я убежден, что без политической поддержки, г-н Морарь не допустил бы таких вещей, потому что в системе прокуратуры, где есть четкая, процессуальная административная иерархия, существуют определенные правила игры, прокуроры не ведут себя так. В прокуратуре не может быть анархии, в прокуратуре не могут быть определенные независимые действия, хотя в том числе решения генерального прокурора подлежат процедуре обжалования”, - заявил глава Генеральной прокуратуры в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

По его словам, во время Эдуарда Харунжена в ГП практически отсутствовали инструменты контроля над деятельностью АП и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

Глава Генпрокуратуры говорит, что у него нет ничего личного с Виорелом Морарь, так же как у него нет ничего личного с любым другим прокурором в системе. „Первое, что сделал г-н Морарь после того, как был восстановлен в должности, состояло в том, чтобы „прояснить ситуацию” с г-ном Китороагэ, который возглавлял ПБОПОД и который инициировал процедуру уголовного преследования г-на Транга (пр.р. Андрей Транга, бизнесмен, по делу которого фигурировал и Виорел Морарь). Поэтому Виорел Морарь инициировал дело на имя Китороагэ, арестовал его и через генерального прокурора отстранил его от должности”, - пояснил Александр Стояногло.

Генпрокурор заявляет, что то, что произошло в Генеральной прокуратуре, в АП и ПБОПОД, означает лишь то, что „в этих прокуратурах нет верховенства закона, не соблюдаются права и интересы граждан, преследуются люди, разрушается бизнес людей, разрушаются компании, в этих прокуратурах люди зарабатывают деньги”. По его словам, две специализированные прокуратуры были наделены всеми инструментами насилия и преследования людей.

„Во время моего руководства в ГП не будет прокуратур, которые не будут находиться не в сфере контроля. Это не означает, что я буду вмешиваться в рассмотрении конкретных уголовных процессов, но мне нужно знать, какова ситуация в этих прокуратурах, связанная с правами человека, я должен знать, на каком этапе эти уголовные процессы находятся, сколько их, сколько людей привлечено к ответственности, сколько дел были переданы в суд, какова их судьба”, - отметил Александр Стояногло.

В то же время генеральный прокурор говорит, что бывший исполняющий обязанности главы ПБОПОД Дорин Компан не вернется во главе учреждения, а Виорел Морарь теоретически может вернуться к руководству АП, но это будет зависеть от результатов проверки. „Если в результате проверки будет установлено, что были серьезно нарушены права и интересы людей, связанные с основными правами: правом на свободу, на свободное передвижение, если будет установлено, что не было прозрачного расследования многих дел, что люди находились под арестом годы, то по отношению к г-ну Морару также будут предприняты организационные меры”, - сказал он.

На прошлой неделе Генеральная прокуратура объявила, что главный прокурор АП Виорел Морарь будет делегирован на месяц в ГП, а исполняющий обязанности главного прокурора ПБОПОД Дорин Компан вернется на должность прокурора в Антикоррупционную прокуратуру. В то же время генеральный прокурор Александр Стояногло распорядился о проведении двумя группами прокуроров комплексного контроля деятельности двух специализированных прокуратур.