Программа получения гражданства РМ через инвестиции останется под временным запретом до 24 февраля 2020 г.

Программа получения гражданства через инвестиции останется замороженной, по крайней мере, до 24 февраля 2020 года. Министерство экономики предлагает продлить мораторий на программу на два месяца, начиная с 24 декабря 2019 года, срока, ранее установленного властями.

Согласно решению правительства, вынесенного для общественных консультаций, Министерство экономики просит в течение 30 дней представить отчеты с оценкой Программы с точки зрения рисков для общественного порядка, государственной безопасности, коррупции и отмывания денег в Республике Молдова.

Информация будет представлена Комиссии для изучения документов на получение гражданства путем участия в инвестиционной программе в Республике Молдова следующими органами: Министерством внутренних дел, Бюро по миграции и убежищу, Национальным антикоррупционным центром, Службой информации и безопасности, Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

“Комиссия в течение 15 дней, основываясь на отчетах об оценке и совместно с вышеупомянутыми органами, разработает и представит правительству отчет, объединенный с выводами и рекомендациями”, – говорится в информационной записке проекта.

Программа приобретения гражданства посредством инвестиций была приостановлена летом, чтобы власти проверили все местные компании, которые были вовлечены в проект. 34 заявки, которые были приняты в Программе в то время, должны были быть полностью обработаны.

Иностранная компания, которая управляет Программой приобретения гражданства через инвестиции Henley & Partners, объявила тогда, что из запросов, поданных иностранными гражданами, выясняется, что они готовы инвестировать в Молдову около 18 миллионов евро.

В августе Henley & Partners объявили, что были закончены три дела о получении гражданства посредством инвестиций. Шесть иностранных граждан также получили гражданство Республики Молдова, и обещанные инвестиции в эти процессы составляют 545 тысяч евро.

Программа предусматривает, что иностранец может получить гражданство Молдовы, если он перечислит не менее 100 тыс. евро в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития или не менее 250 тыс. евро в одно из стратегических направлений развития Республики Молдова.

31 июля парламент решил ввести четырехмесячный мораторий на прием заявок на получение молдавского гражданства.

В октябре бывший министр финансов Вячеслав Негруцэ сообщил, что гражданство Республики Молдова “продается” на сайте в Ираке как “самый дешевый европейский паспорт”.