Программа получения гражданства РМ через инвестиции останется под временным запретом до 24 февраля 2020 г.

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Политика
Программа получения гражданства через инвестиции останется замороженной, по крайней мере, до 24 февраля 2020 года. Министерство экономики предлагает продлить мораторий на программу на два месяца, начиная с 24 декабря 2019 года, срока, ранее установленного властями.
Согласно решению правительства, вынесенного для общественных консультаций, Министерство экономики просит в течение 30 дней представить отчеты с оценкой Программы с точки зрения рисков для общественного порядка, государственной безопасности, коррупции и отмывания денег в Республике Молдова.
Информация будет представлена Комиссии для изучения документов на получение гражданства путем участия в инвестиционной программе в Республике Молдова следующими органами: Министерством внутренних дел, Бюро по миграции и убежищу, Национальным антикоррупционным центром, Службой информации и безопасности, Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
“Комиссия в течение 15 дней, основываясь на отчетах об оценке и совместно с вышеупомянутыми органами, разработает и представит правительству отчет, объединенный с выводами и рекомендациями”, – говорится в информационной записке проекта.
Программа приобретения гражданства посредством инвестиций была приостановлена летом, чтобы власти проверили все местные компании, которые были вовлечены в проект. 34 заявки, которые были приняты в Программе в то время, должны были быть полностью обработаны.
Иностранная компания, которая управляет Программой приобретения гражданства через инвестиции Henley & Partners, объявила тогда, что из запросов, поданных иностранными гражданами, выясняется, что они готовы инвестировать в Молдову около 18 миллионов евро.
В августе Henley & Partners объявили, что были закончены три дела о получении гражданства посредством инвестиций. Шесть иностранных граждан также получили гражданство Республики Молдова, и обещанные инвестиции в эти процессы составляют 545 тысяч евро.
Программа предусматривает, что иностранец может получить гражданство Молдовы, если он перечислит не менее 100 тыс. евро в Фонд публичных инвестиций для долгосрочного развития или не менее 250 тыс. евро в одно из стратегических направлений развития Республики Молдова.
31 июля парламент решил ввести четырехмесячный мораторий на прием заявок на получение молдавского гражданства.
В октябре бывший министр финансов Вячеслав Негруцэ сообщил, что гражданство Республики Молдова “продается” на сайте в Ираке как “самый дешевый европейский паспорт”.
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