Подробности вчерашних обысков в строительной компании: предполагаемый ущерб клиентам оценивается в 15 млн леев

Строительная компания Glorinal, в которой проводился вчера проводились обыски, подозревается в нанесении ущерба своим клиентам на сумму около 15 млн леев, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

“Под руководством прокуратуры муниципия Кишинев офиса Центр были проведены обыски, связанные с расследованием мошенничества и злоупотребления служебным положением, совершенными лицами, принимающими решения в строительной компании (которая находится в процессе несостоятельности), когда они не страховали передачу в собственность клиентов квартиры и коммерческие помещения, в которые те вкладывали деньги”, – говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

Всего прокуроры провели 12 обысков в домах и автомобилях ответственных лиц в компании. Следственные действия проходили в офисе строительной компании. В результате проведенных оперативных мероприятий прокуроры изъяли ежедневники, записи и другие документы, которые будут проверены.

Правоохранители допросили четырех человек и представителей руководства.

Если вина подозреваемых в мошенничестве будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет; и за злоупотребление служебным положением они будут оштрафованы в размере до 117 500 леев или приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет.