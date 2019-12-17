Что считается роскошью, или Кто может получать соцпомощь от государства

Когда телевизор и стиральная машина уже не предмет роскоши: в министерстве рассказали, кто может претендовать на социальную помощь.

Семьи с низкими доходами, одинокие пожилые люди и лица с особыми потребностями могут получить финансовую помощь от государства. Все, что нужно для этого, рассказала в интервью радиостудии Sputnik министр здравоохранения, труда и социальной защиты страны Виорика Думбрэвяну.

"Заявитель заполняет заявку на предоставление выплаты, указывая свои располагаемые доходы и имущество. Подписывает это заявление под свою ответственность. После чего запрос обрабатывается информационной системой, которая и определяет приемлемость (выплаты пособия - ред.). Социальный ассистент не может лично рассчитать или решать, имеет ли право тот или иной человек на получение социальной помощи", - отметила министр.

По ее словам, при установлении права на получение пособия учитываются как доходы в виде денежных средств, так и показатели благосостояния. Она пояснила, что речь идет о разработанном экспертами Всемирного банка списке вещей, которые отражают уровень благосостояния человека.

С учетом того, что в течение года изменения претерпевает и уровень жизни населения, поэтому меняется и показатель благосостояния. Так, на данный момент, телевизор или стиральная машина уже не входят в список предметов роскоши, отметила Думбрэвяну.

"Действительно, со временем некоторые товары перестали быть предметом роскоши, а стали необходимостью. Вот уже два года мы пересматриваем показатель благосостояния и в принципе этот порог. Если у пенсионера есть холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, то это не значит, что он не может получить социальную помощь...

Здесь могут быть только ценные вещи, такие как автомобиль или трактор ", - сказала она.

К слову, получателя социальной помощи может посетить местная комиссия, которая оценивает достоверность финансового положения претендента.