Валерий Демидецкий: антироссийский закон о СМИ должен быть отменен

Законопроект об иностранной пропаганде в СМИ должен быть отменен.

Так считает журналист Валерий Демидецкий.

Закон вступил в силу два года назад, он предполагает запрет на ретрансляцию в Молдове, в том числе, российских информационных и аналитических передач.

– От этого закона нет никакого эффекта. В эпоху интернета принимать такие законы бесполезно. Мы в советское время слушали втихаря «Голос Америки» и возмущались отсутствием свободы. Я вам скажу так. У нас люди умные и в состоянии сами разобраться в любой информации. Вот обвиняют Россию в пропаганде – чего спрашивается?

Я не слышал, чтобы на тех каналах призывали к ликвидации нашего государства. Зато со стороны наших соседей из Румынии постоянно, но власти этого не замечают. Чтобы добиться пересмотра этого закона, нужно стабильное парламентское большинство. Самое главное, не надо забывать, что информацию в XXI веке невозможно запретить. Наши власти обидели 25-30% населения, у которых нет компьютеров и соответственно интернета. Это ненормально, - сказал Демидецкий, которого цитирует портал eNews.

Михаил Генчу