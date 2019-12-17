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Общество
Предупреждение гражданам Молдовы, путешествующим на праздники в Одессу
17.12.2019

Это нужно знать - одесситы сами предупреждают жителей Молдовы, планирующих путешествие в Одессу на Новогодние праздники.

Жители города рассказывают в соцсетях о том, что участились случаи кражи регистрационных номеров с автомобилей из Молдовы для последующего вымогательства денег в обмен на украденные номера.

По свидетельству самих одесситов, зачастую представители местной полиции сами в доле со злоумышленниками, и никаких мер по обеспечению защиты от краж номеров не предпринимают.

Даже в случае заселения в дорогие гостиницы, нет никакой гарантии, что ваш автомобиль не пострадает от действий «номерных воров». Работники отельного сектора сами советуют постояльцам скручивать номера на время нахождения в городе, во избежание неприятных последствий.

Местные правоохранительные органы ничем не помогают в таких ситуациях, бессильно разводя руками и советуя идти на сделку с преступниками – это, как считают одесситы, является прямым доказательством их причастности к правонарушениям.

Михаил Генчу


 
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