Весь вечер на арене: «Вызов Усатым Додона на словесную дуэль – это молдавский цирк!»

Понимает ли глава Бельц, что показывает невоспитанность и безграмотность в области государственного устройства.

Примар муниципия Бельцы Ренато Усатый вызывает, можно сказать, на словесную дуэль президента Молдовы Игоря Додона. Тем самым, демонстрируя свою невоспитанность и безграмотность в области государственного устройства.

Более того, предлагает обсудить вопросы, которые не имеют никакого отношения к функциям и полномочиям президента, а должны решаться с правительством путём кропотливой повседневной работы. Тем самым демонстрирует свою некомпетентность, как городского головы. Нет, мы конечно же все понимаем, что это игра, и всё же.

Всем весело, все с интересом наблюдают за происходящим. Интрига, чем всё это закончится.

А интриги-то никакой нет.

Просто дешёвый цирк молдавского розлива.

АЛЕКСАНДР МУРАВСКИЙ