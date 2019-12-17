Весь вечер на арене: «Вызов Усатым Додона на словесную дуэль – это молдавский цирк!»

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Политика
Понимает ли глава Бельц, что показывает невоспитанность и безграмотность в области государственного устройства.
Примар муниципия Бельцы Ренато Усатый вызывает, можно сказать, на словесную дуэль президента Молдовы Игоря Додона. Тем самым, демонстрируя свою невоспитанность и безграмотность в области государственного устройства.
Более того, предлагает обсудить вопросы, которые не имеют никакого отношения к функциям и полномочиям президента, а должны решаться с правительством путём кропотливой повседневной работы. Тем самым демонстрирует свою некомпетентность, как городского головы. Нет, мы конечно же все понимаем, что это игра, и всё же.
Всем весело, все с интересом наблюдают за происходящим. Интрига, чем всё это закончится.
А интриги-то никакой нет.
Просто дешёвый цирк молдавского розлива.
АЛЕКСАНДР МУРАВСКИЙ
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