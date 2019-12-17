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Как похудеть, если лень двигаться
17.12.2019

Результаты нового исследования, проведенного учеными из клиники Мэйо (Mayo Clinic), свидетельствуют о том, что вертикальное положение тела может помочь людям сбросить вес.

Исследование, опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology, показало, что по сравнению с сидячим положением, пребывание более шести часов в день в стоячем положении помогает снизить индекс массы тела.

Доктор Франциско Лопес-Хименес (Francisco Lopez-Jimenez), ведущий автор исследования с кафедры превентивной кардиологии клиники Мэйо, отметил, что сидячий образ жизни способствует росту ожирения, а также сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

В многочисленных исследованиях сообщается, что время, ежедневно проводимое в положении сидя для взрослых жителей стран Европы составляет от 3,2 до 6,8 часов, а для США – более семи часов. В целях поддержания работоспособности, снижения веса и снижения риска сердечных заболеваний в последние годы поощрялась умеренная и энергичная физическая активность в повседневной жизни. Однако люди на пути к здоровому образу жизни часто сталкиваются с препятствиями, такими как отсутствие мотивации, времени или доступа к спортивным объектам.

Поэтому новое исследование включило систематический обзор и метаанализ предыдущих работ по этому вопросу, чтобы оценить разницу между калориями, сжигаемыми у взрослых во время стояния и сидения.

Были проанализированы 46 исследований, в которых приняли участие 1 184 добровольцев (60% участников составляли мужчины), средний возраст которых составлял 33 года, а средний вес – около 65 кг.

Ученые обнаружили, что в положении стоя сжигается на 0,15 ккал в час больше, чем в сидячем положении. Таким образом, взрослый сжигает дополнительные 54 ккал за шесть часов, просто стоя на месте, что соответствует потерям веса в размере около 2,5 кг в год, если нет увеличения ежедневного потребления пищи.

Оценивая результаты исследования, ученые также обнаружили, что мужчины во время стояния сжигают почти в два раза больше калорий, чем женщины. Это объясняется тем, что мужчины имеют большую мышечную массу.

«Стоять длительное время для многих взрослых может оказаться слишком сложной задачей, особенно для тех, у кого есть сидячие рабочие места, но для человека, который сидит около 12 часов в день, сокращение времени, проведенного в положении сидя, хотя бы в два раза, уже принесет значительную пользу», — заключил доктор Лопес-Хименес.

Юлия Бондарь


 
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