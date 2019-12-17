Татьяна Бобейка. О «наших» в Google

Интервью с Татьяной Бобейкой, менеджером support- поддержки в Google. Рубрика «Новые молдаване» при поддержке XOR

Таня, первый вопрос которым можно задать молдаванке, которая работает в офисе Google в Польше, это: «Таня, как ты оказалась в Польше, в Google?»

В Польше я оказалась в 2015 году, приехала именно на собеседование в Google. Но этому предшествовали две учебы в Прибалтике, одна незаконченная, другая доведенная до конца и год работы в Кишиневе. Хотя год работы в Кишиневе привел, скорее, к замужеству, чем к Польше.

Таня, если в Google все так сложно, как это твое короткое объяснение, то я бы не рискнул стать клиентом Google.

Все очень просто, если прочитать инструкцию, а, в моем случае, просто рассказать по порядку.

Рассказывай.

После школы я уехала учиться в Клайпеду, бизнес-администрации. Но само обучение мне показалось “недостаточно челленджинг”, грант на обучение нужно было возобновлять каждый год, в тот год на учебу наложилось много событий и я решила вернуться в Кишинев.

Гораздо более «хардкорным» вариантом мне тогда показалось трехлетнее обучение в Стокгольмской школе экономики в Риге. Другой курс, да и грант на обучение был сразу на три года, на весь срок. Прошла в Молдове серию тестов, логика, математика, английский и интервью, и отправилась в Ригу.

Гранта хватало на жизнь в Риге?

Конечно, грант покрывал не все. Зимнюю одежду на грант не купишь. Меня выручило то, что еще до отъезда в Прибалтику я работала в Кишиневе в большом колл-центре по продаже авиабилетов на Америку. Эх, была у меня тогда мечта уехать в Америку, поработать официанткой в work&travel, но вместо этого я три месяца сидела в Кишиневе, в службе поддержки. Хотя, как оказалось, это принесло две хороших вещи в мою жизнь. На заработанные тогда летом деньги я купила себе лаптоп, а в Риге оказался второй колл-центр этой компании. Так что я легко устроилась в него на работу. Правда уже продажником.

Нормально зарабатывала?

Можно было и 1000 и больше долларов в месяц. Но много пахать и нужно правильное эмоциональное состояние. Иначе, как в анекдоте, «так ты слона не продашь».

Почему не осталась в Прибалтике?

У меня всегда было и есть желание вернуться домой. Было тогда, есть, кстати, и сейчас. Я часто об этом думаю. Более того, хотя моя беременность прошла уже в Польше, но рожать я поехала в Кишинев. Мне хотелось в этот момент оказаться дома, в Молдове.

Тем не менее, сейчас ты в Польше…

Попасть в Google – это было было искушение. Вернувшись в Кишинев я начала работать в Starnet-e. Starnet «коннектинг пипл». Именно там я познакомилась с будущим мужем. Но, сначала, мне написал коллега из университета и предложил пройти собеседование в Google, в Польше.

Какая была твоя реакция на такое предложение?

«Ты шутишь», подумала я. В Starnet меня все тогда устраивало. И я поехала на собеседование в Польшу…