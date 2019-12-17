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Посол США в Молдове поставил условия для поимки и экстрадиции Владимира Плахотнюка
17.12.2019

Генеральный прокурор Александр Стояногло сообщил о результатах переговоров с послом США по поводу поиска и экстрадиции беглого олигарха.

Посол США Дерек Хоган поставил несколько условий, в результате которых Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Молдовой по этому вопросу.

- Господин посол сказал, что, если мы представим доказательства участия Плахотнюка в незаконных действиях, и, если мы продвинемся в расследовании кражи миллиарда, они готовы рассмотреть вопрос о поиске и экстрадиции Влада Плахотнюка, - рассказал Стояногло в эфире одной из передач на канале TV8.

Месяц назад посол США Дерек Хоган утверждал, что после бегства экс-лидера ДПМ из Молдовы, они больше не общались и дипломат не знает о его местонахождении. 

- Я лично не знаю, где находится Плахотнюк. Может и в Майами, но у меня нет подтверждения этой информации. Если поступит официальный запрос на экстрадицию Владимира Плахотнюка, будет возбуждена специальная процедура, и процесс завершится в короткое время, - сказал тогда Хоган. 

Михаил Генчу


 
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