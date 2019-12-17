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Общество
В Кишиневе снесут киоски, где продолжат незаконно торговать сигаретами из-под прилавка
17.12.2019


Мэр Кишинева Ион Чебан провел сегодня встречу с владельцами табачных киосков.

Глава столицы обсудил с ними проблему дальнейшего трудоустройства людей, оставшихся без работы вследствие сноса киосков, вопросы регламентирования установки торговых точек и толкования положений закона, запрещающего продажу сигарет на расстоянии менее 200 метров от учебных и иных учреждений. Также они обсудили новую схему размещения киосков с учетом их эстетического вида, которая должна быть разработана в течение 3-6 месяцев.

На сегодняшний день с улиц столицы убраны 90 киосков, которые работали с нарушением закона. Ион Чебан подчеркнул, что такая судьба отныне ждет всех предпринимателей, нарушающих законодательство.

"Ни в коем случае я не дам согласия на возврат этих киосков. Ни одного. Это правило для всех. Те же киоски, в которых будут незаконно торговать табачными изделиями из-под прилавка, будут снесены в течение двух дней", — строго сказал мэр.

Напомним, ранее Ион Чебан заверил, что сотрудники киосков, потерявшие работу и не трудоустроенные вновь их работодателями, получат финансовую помощь на определенный период от примэрии, пока не будет найдено решение для их трудоустройства.

 
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