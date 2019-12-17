Фленкя обвинил Игнатьева в безответственности, высокомерии и цинизме

Вице-премьер-министр по реинтеграции, главный переговорщик Кишинева в приднестровском урегулировании Александр Фленкя обвинил своего коллегу из Тирасполя в безответственности. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал во вторник на своей странице в социальных сетях, подводя итоги состоявшегося накануне раунда переговоров в формате "1+1" с министром иностранных дел Приднестровья Виталием Игнатьевым.

"Я обещал рассказать вам, как вчера прошла встреча с переговорщиком из Тирасполя, но, к сожалению, у меня нет ответственного собеседника на данный момент. Я заявлял, что не буду обращать внимание на его высокомерие и цинизм только потому, что, в отличие от своего партнера по диалогу, я поклялся на Конституции защищать демократию, права человека и основные свободы, а также целостность РМ. Я понимаю, что на вице-премьер-министра возлагается другая ответственность, чем на обычного переговорщика, а потому буду продолжать относиться снисходительно к тем, кто не несет никакой ответственности",- написал Фленкя. Он считает, что, тем не менее, должны двигаться вперед, ведь на карту поставлены интересы людей, их благополучие и их безопасность.

"Настойчиво и решительно мы продолжаем нашу работу над понятными и полезными проектами", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Он напомнил, что на заседании Совета министров ОБСЕ удалось убедить партнеров формата "5+2" и всех 57 государств утвердить Заявление по ситуации в Молдове.

"Она была принята по той формуле, на которой мы настаивали, мы добьемся успеха и сейчас!", - написал Фленкя.

Он выразил надежду, что "г-н Игнатьев вырастет до уровня ожиданий жителей обоих берегов Днестра".

"В противном случае нам нужно будет найти зрелого партнера по диалогу, который знает, как ставить интересы сообщества выше узких, сложных интересов и разочарований подросткового возраста", - заключил Фленкя.

Накануне главные переговорщики Кишинева и Тирасполя провели раунд переговоров в офисе Миссии ОБСЕ в Кишиневе, чтобы попытаться согласовать протокол по итогам братиславской встречи. Однако переговоры вновь завершились безрезультатно. Фленкя обещал рассказать о результатах переговоров после их завершения поздно вечером или во вторник утром. Но пресс-конференция не была созвана, Бюро по реинтеграции ничего не сообщило о переговорах, а Фленкя ограничился сообщением в сетях.