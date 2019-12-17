Опрос: в первой десятке лидеров - Додон, Воронин, Санду

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, то в законодательный орган прошли бы Партия социалистов (ПСРМ), Партия действия и солидарности (PAS) и Демократическая партия (ДПМ). Как передает "ИНФОТАГ", Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения "Социально-политический барометр", обнародованного во вторник IMAS.

За ПСРМ готово проголосовать 32,1% респондентов, PAS - 22,7%, ДПМ - 11,3%, Партию коммунистов (ПКРМ) - 5%, партию "Шора" - 4,2%, "Нашу партию" (НП) - 3,8%, партию "Платформа достоинства и правды" ("Платформа DA") - 1,7%. Еще 21,6% опрошенных граждан не ответили на вопрос или отказались бы голосовать.

Если учесть только определившихся избирателей, то ПСРМ набрала бы 38,3%, PAS - 27%, ДПМ - 13,5%. Кроме того, в парламент прошла бы Партия коммунистов благодаря 6% голосов, а остальные партии не преодолели бы избирательный порог.

Респондентов попросили оценить деятельность молдавских политиков по 10-балльной шкале. Оценку 7-10 президенту Игорю Додону дали 46,4% участников опроса, председателю ПКРМ Владимиру Воронину - 43,7%, экс-премьеру и лидеру PAS Майе Санду - 42,1%, примару Кишинева Иону Чебану - 34,7%, спикеру парламента Зинаиде Гречаный - 34,6%, председателю ДПМ Павлу Филипу - 34,1%, премьер-министру Иону Кику - 26,7%.

Опрос показал, что в молдавском обществе нет однозначного мнения по поводу отставки правительства Майи Санду. 36% опрошенных положительно оценивают замену правительства Санду на кабинет министров Иона Кику, 35% - отрицательно, а 29% - не определились с ответом. Почти половина (48%) респондентов считают, что правительство Санду справедливо отправлено в отставку путем вотума недоверия, поскольку потеряло доверие в парламенте, а 41% - несправедливо.

50% участников опроса считают, что экс-премьер ошиблась, когда ее кабинет принял поправки к Закону о прокуратуре под собственную ответственность, поскольку это привело к падению правительства, а 37% - положительно оценивают стремление Санду идти до конца в этом вопросе, даже если это привело к отставке.

Порядка 47% граждан согласно с утверждением, что правительство необходимо было отправить в отставку в любом случае, а 40% - нет. 42% согласно с мнением, что Санду специально спровоцировала отставку из-за отсутствия результатов, а 39% - нет. Также 42% согласно с предположением, что экс-премьер поступила так для подготовки к президентским выборам, а 34% - нет.

Подавляющее большинство опрощенных граждан (73%) считают, что список кандидатов на должность генерального прокурора должна составлять специальная комиссия при министерстве юстиции, а 10% - премьер-министр. А 46% считают, что генпрокурор не может быть независимым, если был отобран премьер-министром.

Большинство граждан Молдовы поддерживают идею вступления в Евросоюз.

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялся референдум по поводу вступления в ЕС, то "за" проголосовало бы 58% респондентов, а "против" - 27%. Еще 15% - не приняли бы участие в голосовании или не ответили на вопрос.

На референдуме по поводу вступления в Евразийский экономический союз 50% респондентов высказались бы "за", 33% - "против", а 17% - не голосовали бы или не ответили.

Более половины (54%) участников опроса - против объединения Молдовы с Румынией, 34% - за, а 12% - затруднились ответить.

Аналогичная ситуация по вопросу вступления РМ в НАТО. Порядка 57% граждан выступают против, 22% - поддерживают, а 21% - не определились или не могут дать четкий ответ.

Что касается сближения и укрепления сотрудничества Молдовы с Россией, то за это 37% граждан, нейтрально - 41%, плохо - 19%.

Порядка 33% граждан Молдовы считают, что коалиция между Партией социалистов и Демократической партией должна продолжить руководить страной. Еще 31% считает, что необходимо провести досрочные парламентские выборы, 9% - сформировать коалицию между блоком ACUM и ДПМ, и столько же - создать новое большинство между ПСРМ и ACUM, а 18% - не ответили на вопрос.

Порядка 43% респондентов считают, что проблемами граждан больше озабочена нынешняя формула власти - ПСРМ+ДПМ, а 28% - прошлая: ПСРМ- ACUM. Еще 29% затрудняется ответить на вопрос.

Подавляющее большинство (70%) опрошенных граждан считают, что важнейшие политические решения в Молдове принимаются под влиянием иностранных государств, 16% - независимо, а 14% не ответили на вопрос. Кроме того, 43%, из тех, кто является сторонником теории о внешнем влиянии, полагают, что решения принимаются под воздействие России, 24% - ЕС, 16% - США и 6% - Румынии.

Опрос проведен 2-14 декабря среди 1090 респондентов социологической компании IMAS по заказу Public Media. Погрешность +/- 3%.