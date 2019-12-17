Активист раскрыл подноготную западных проектов, продвигаемых PAS-овцами

Михаил Ахремцев внимательно следит за ситуацией. Известный активист Михаил Ахремцев выражает беспокойство деятельностью некоторых членов парламента, в частности, от проекта PAS. По мнению Ахремцева, озабочены они совсем не тем, что требуется в настоящий момент стране - подобно тому, как во времена правительства Филата в Молдове внезапно начали проталкивать тему гомосексуализма, хотя люди ждали, условно говоря, иных приоритетов.

Вот и сейчас некоторые из PAS-овцев думают не о том, как улучшить жизнь граждан в данный момент, а о всяких домашних заданиях от западных господ.

- Депутат от блока ACUM (партия PAS) Дойна Герман являющаяся еще и по совместительству председателем парламентской комиссии по правам человека, считает что молдавское правительство обязано в срочном порядке одобрить Стамбульскую конвенцию, после чего - в парламенте ее необходимо будет ратифицировать. Формально - эта конвенция направлена на "борьбу с насилием в отношении женщин и насилием в семье".

Вроде все хорошо. Кажется. Вроде бы. Но если приглядеться внимательнее...

____________

Неформально в конвенции прямо говорится о том, что государство подписывающее и ратифицирующее конвенцию обязуется:

- "... менять поведение людей, гендерные роли и стереотипы..." (четкое определение гендера, тобишь пола - сразу становится незаконным ибо ущемляет права)

- "включать учебно-педагогический материал по вопросам равенства в образовательные программы всех уровней" (пропаганда ЛГБТ в учебных заведениях становится нормой - они ведь, согласно конвенции, также равны)

- "обеспечить, чтобы в центре всех осуществляемых мер были потребности и безопасность жертв" (и снова здравствуй ЛГБТ-лобби).

____________

Обратите внимание, как ловко юристы составлявшие документ уходят от каких либо упоминаний о женщинах.

И вот тут, котятки, мы подходим к самому интересному.

Конвенция требует наказывать:

- домашнее насилие (физическое, сексуальное, психологическое или экономическое);

- преследование (сталкинг);

- сексуальное насилие, включая изнасилование;

- сексуальные домогательства;

- принудительные браки;

- калечащие операции на женских гениталиях;

- принудительные аборты и принудительную стерилизацию.

____________

А теперь, внимание - вопрос: у нас по закону все вышеперечисленное И ТАК преследуется в уголовном или административном порядке порядке. Возникает вопрос, зачем же тогда дублировать все то, что И ТАК прописано в УК РМ? А вот зачем!

____________

Вот, смотрите, друзяшки, что пишут хитромудрые авторы данной конвенции в одном из своих пунктов:

"Воспроизводство гендерных стереотипов в системе образования означает ограничение развития природных талантов и способностей девочек и мальчиков, их образовательного и профессионального потенциала и жизненных перспектив. Образование, которое получают дети, серьезно влияет на то, как они относятся к себе, к своим сверстникам и как они взаимодействуют с другим полом. Ничто из того, чему учат в учебных заведениях, не должно подталкивать юное поколение к мысли о приемлемости дискриминации по признаку пола и насилия в отношении женщин.

Именно поэтому Стамбульская конвенция направлена на пропаганду – через систему образования – ценностей гендерного равенства, взаимного уважения, межличностных

отношений без применения насилия, нестереотипных гендерных ролей, права на личную неприкосновенность и осведомленности о гендерном насилии и необходимости борьбы с ним (статья 14). Обучение детей таким ценностям помогает им стать воспитанными и демократическими граждан".

____________

Нраиц-ц-ца? И-таки о чем это? О насилии в отношении женщин? Правда? Опять-таки повторюсь - все пункты по поводу наказания противоправных деяний против женщин - есть уже в законодательстве РМ. Зачем Конвенция?

Ну и да. А судьи кто? А судьями будет выступать создаваемая специально под это дело (и под гранты) комиссия, которая и будет вправе указывать государству подписавшему и ратифицировавшему конвенцию - что и как делать. Сама же комиссия, формально, будет подчиняться только зарубежным органам. Что и требовалось доказать. Угадайте, кто туда войдет?

Все это было бы чуть менее странно, если бы ранее Молдова подписала и ратифицировала Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств - уж что-что, а представителей этносов и русскоговорящих в Молдове безнаказанно дискриминируют на протяжении десятков лет без каких-либо наказаний сверху. Но нет - боже упаси упомянуть Хартию в парламенте, правительстве или в присутствии этих "борцов за права".

Это ведь не излюбленная Западом тема, поскольку она в первую очередь затрагивает права и интересы русскоязычных. А их - опять-таки по мнению Запада, защищать не нужно, а нужно совсем даже наоборот.

Вот как-то так. - написал в Facebook Ахремцев.

Михаил Генчу