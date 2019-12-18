Платежные операции с банковскими картами будут участвовать в налоговой лотерее

С 1 января 2020 года в Молдове ежегодно будет проводиться Налоговая лотерея. Процедура была утверждена сегодня правительством, а организатором лотереи является Государственная налоговая служба, передает IPN.

В Налоговой лотерее будут принимать участие все операции по оплате посредством банковских карт (выданные местными лицензированными банками), осуществляемые в Республике Молдова. Будут учитываться платежные операции не ниже 30 леев.

Лотерея будет проходить ежегодно в четыре этапа (ежеквартально). Также будут проведены две специальные лотереи по случаю рождественских и пасхальных праздников.

Процедура заключается в розыгрыше (электронном) платежных операций, осуществленных банковскими картами через POS-терминалы, обслуживаемых лицензированными банками Республики Молдова при оплате товаров и услуг.

Розыгрыш будет проводиться в четверг того месяца, который последует за завершенным кварталом. Для специальных лотерей розыгрыш будет осуществляться в течение 10 рабочих дней с момента получения информации от лицензированных банков.

В рамках четырех этапов (в конце каждого квартала) будет присуждено 175 призов на сумму 1000 леев. А для специальных лотерей будет по 100 призов по 1500 леев.