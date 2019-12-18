В Болгарии забронировали все мощности Трансбалканского газопровода для подачи газа в реверсном режиме в Румынию, на Украину и в Молдову

В Болгарии забронировали все мощности Трансбалканского газопровода для подачи газа в реверсном режиме - в Румынию, Украину и Молдову.

Как передает "ИНФОТАГ", об этом сообщил во вторник eadaily.com, по данным которого заказчиком может быть как "Газпром", которому необходимо выполнять контрактные обязательства перед Кишиневом вне зависимости от ситуации с украинским транзитом, так и трейдеры, которые проявляли интерес к поставкам газа на юг Украины.

Мощности по подаче газа из Болгарии в Румынию на точке выхода Негру Вода 1 - Кардам полностью забронированы на январь. Она находится на одной из магистралей Трансбалканского газопровода, которую перевели на реверсные поставки. По ней из Болгарии в Румынию можно подавать около 16 млн. кубометров газа в сутки или около 500 млн. кубометров в месяц.

"Все эти мощности забронировали. Однако они вряд ли понадобятся Румынии. В прошлом январе страна импортировала через Украину 124 млн. кубометров российского газа, что значительно меньше забронированных мощностей, и у Бухареста достаточно сейчас других источников поставок, чтобы сохранить трансбалканские потоки для более нуждающихся соседей.

Поэтому болгарская бронь, более чем очевидно, предназначена для поставок российского газа из "Турецкого потока" в Молдову или еще частично выкуплена европейскими трейдерами для поставок, скорее всего, также российского газа на Украину", - считают аналитики.

По их данным, сейчас Трансбалканский газопровод полностью работает на поставку российского газа через Украину на Балканы и в Турцию. С января, однако, "Газпром" планирует перевести все поставки через "Турецкий поток" и полностью отказаться от Трансбалканского газопровода. В случае же прекращения украинского транзита слабым звеном в переводе мощностей остается Молдова.

По просьбе "Молдовагаз" на румынско-украинской точке выхода реверсные мощности Трансбалканского газопровода увеличили с 4 млн. до 16 млн. кубометров в сутки. Молдова и Приднестровье при этом потребляют зимой до 18 млн. кубометров в сутки.