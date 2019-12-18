Нэстасе "на задворках": опрос IMAS показал, кто из политиков пользуется наибольшей популярностью

ППДП и её председатель Андрей Нэстасе находятся в свободном падении. Результаты опроса IMAS показали, что если в сентябре Нэстасе был пятым в рейтинге сильнейших политиков страны, то сейчас не вошёл даже в первую десятку.

Возглавляет список президент Игорь Додон, которого поддерживают более 28-ми процентов респондентов. Ещё 19 процентов считают самой влиятельной бывшего премьер-министра и председателя ПДС Майю Санду. Далее в рейтинге идут Павел Филип и Владимир Воронин - у них по 7 с половиной процента.

Бывший лидер демократов Влад Плахотнюк и столичный мэр Ион Чебан пользуются поддержкой чуть более трёх процентов участников опроса. На процент меньше у Илана Шора и Ренато Усатого, а замыкают рейтинг Ион Кику, Зинаида Гречаная, Андрей Нэстасе и Дорин Киртоакэ.

Если бы парламентские выборы состоялись на днях, больше всего депутатских портфелей получила бы ПСРМ. За нее готовы голосовать около 32-ух процентов респондентов. На 10 процентов меньше у ПДС. Далее в рейтинге избирательских предпочтений - ДПМ и ПКРМ. Около четырех процентов набрали бы партия "Шор" и формирование "Наша партия", а ППДП - всего чуть более полутора процентов.

"Достигнутые в МВД результаты, по всей видимости, оказались неубедительными. Сказалось и поражение в столице, и это стало ударом национального масштаба", - сказал директор IMAS Дору Петруци.

Опрос IMAS был проведён в период со второго по 14е декабря при участии 1090-та респондентов. Погрешность составляет плюс-минус три процента.