Лишать прав, не дожидаясь решения суда: НИП предлагает ужесточить наказание для лихачей

Убрать с дорог отъявленных лихачей! Национальный инспекторат патрулирования предлагает ужесточить наказание за превышение скоростного режима — а именно лишать нарушителей прав на срок до полугода, причём на месте, не дожидаясь решения суда. Проект пока только вынесен на обсуждение.

"У патрульного инспектора должно быть право лишать автомобилиста водительских прав в случае, если у того набирается более 15-ти штрафных пунктов", - сказал глава юридического управления НИП Вячеслав Сырбу.

В соответствии с проектом НИП, за превышение скорости от 40-ка до 60 км в час водительские права будут изымать на месяц. За превышение на 60 км в час и более - на срок до двух до шести месяцев. Для восстановления прав придется сдать экзамен.

Водители к инициативе патрульной полиции отнеслись настороженно:

"Есть нарушения и посерьёзнее."

"Водители станут внимательнее, и это правильно. В первую очередь важна безопасность на дороге, а потом уже скорость."

"И нормально, чтобы наказания были жёсткими."

По статистике НИП, с января по декабрь этого года произошло 2207 ДТП, в которых погибли 248 человек и ещё 2608 пострадали. Чаще всего причинами аварий становились именно превышение скорости и вождение в пьяном виде.