Они, если честно, не пара: В Молдове распалась коалиция АКУМ

Во вторник вечером в ходе одной из телепередач лидер Партии «ДА» Андрей Нэстасе заявил, что политический блок молдавской проевропейской оппозиции АКУМ прекращает свое существование.

Другой лидер АКУМ – председатель ПАС Майя Санду пока не прокомментировала случившееся...

Несколько версий того, почему это случилось. По одной из них, Андрей Нэстасе не сумел найти общего языка с Санду по поводу выборов в Хынчештах, где на кону депутатский мандат. Возможно, что-то было такое сказано хрупкой женщиной в адрес брутального мужчины. Например, "а ничего, что я тебя тащу все время"? Вот нервы и не выдержали у обоих.

По второй версии, озвученной ТГ-каналом Маре Брынза, дело в том, что Дорин Киртоакэ с его лозунгом "унионисты всех краев, объединяйтесь", уже давно пытается заманить в свой клуб деятельных русофобов и Андрея Андреевича.

Что ж, Блок АКУМ ("Сейчас") стал А ФОСТ ("Было"), вся любов в прошлом?

Игорь Николаев и Наташа Королева "Дельфин и русалка"