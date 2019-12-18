Официально: на Новый год жители Молдовы отдохнут пять дней подряд!

Правда, за 6 января придется отработать в субботу, 11-го.

Как водится, есть две новости: одна - хорошая, вторая - не очень. начнем, разумеется. с хорошей. Правительство объявило 6 января (понедельник) и 28 августа (пятница) 2020 года выходными днями.

Предложение поступило со стороны министерства здравоохранения, труда и социальной защиты в результате проведения анализа календаря следующего года с учетом официальных праздничных дней с целью оптимизации рабочего времени.

Получается, что жители Молдовы могут устроить себе мини-каникулы - с 4 до 8 января!

А теперь вторая новость - эти два выходных дня необходимо будет отработать 11 января и 22 августа, которые выпадают на субботу.

ЛЕОНИД РЯБКОВ