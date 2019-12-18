ПСРМ созвала Республиканский совет. Обсуждались события 2019 года и планы на 2020 год

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На устах
Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) утверждает, что 2019 год стал историческим годом и для Республики Молдова, и для Партии социалистов. Об этом говорится в декларации, опубликованной после заседания Республиканского совета ПСРМ, сообщает Трибуна.
Ниже представлен полный текст декларации:
“В этом году наша страна была избавлена от преступного олигархического режима Влада Плахотнюка. Ключевую роль в демонтаже этого режима сыграли Президент Республики Молдова Игорь Додон и Партия социалистов.
Республика Молдова получила шанс с чистого листа развиваться в качестве правового, демократического, нейтрального государства, в тесном, плодотворном сотрудничестве с нашими партнёрами, как на Западе, так и на Востоке.
В 2019 году Партия социалистов добилась впечатляющих результатов в ходе парламентских и местных выборов. ПСРМ сохранила свой статус крупнейшей парламентской партии страны, ещё больше увеличив своё представительство в высшем законодательном органе Молдовы.
Председатель партии Зинаида Гречаный получила высокий пост Председателя Парламента Республики Молдова. Исполнительный секретарь Влад Батрынча стал заместителем Председателя Парламента.
В 2019 году впервые кандидат от левоцентристской партии одержал убедительную победу на выборах мэра столицы Молдовы – Кишинёва. Им стал кандидат от Партии социалистов, наш многолетний коллега, секретарь по идеологии Ион Чебан. Перед ним стоит высокая задача преобразить облик молдавской столицы, и Партия социалистов окажет ему всемерную поддержку.
В 2019 году кандидаты от ПСРМ одержали победу в 17 городах, в том числе в 7 районных центрах, и в 190 сёлах страны. По итогам выборов представители Партии социалистов возглавили 21 район Республики Молдова.
По инициативе Президента Игоря Додона и при поддержке Партии социалистов, в интересах развития страны и благосостояния всех её граждан, было назначено неполитическое правительство профессионалов-технократов во главе с Ионом Кику. ПСРМ оказывает этому правительству всемерное доверие.
Став партией власти, Партия социалистов с первых же дней стала внедрять свою политическую программу. Были полностью восстановлены отношения с нашим ключевым стратегическим партнёром – Российской Федерацией, по всем направлениям. Парламент страны принял социальные инициативы, над которыми депутаты от Партии социалистов работали в течение многих лет.
Республиканский совет ПСРМ в очередной раз декларирует приверженность основополагающим принципам Партии социалистов:
• независимость и нейтралитет Республики Молдова,
Вместе с тем, на сегодняшний день мы считаем наиболее приоритетной задачей преодоление экономического кризиса, решение наиболее острых проблем в социально-экономической сфере, поддержку наиболее уязвимых слоёв населения.
Крайне важным мы считаем укрепление взаимодействия между всеми ветвями власти, между центром и регионами страны в целях развития экономики страны и решения важнейших социальных проблем, правовой защиты населения страны.
Нашей первоочередной задачей в 2020 году является подготовка к выборам Президента Республики Молдова. ПСРМ твёрдо выступает за то, чтобы выборы Главы государства остались всенародными.
Мы решительно отвергаем любые спекуляции по поводу возможного перенесения этих выборов в Парламент.
Мы полностью доверяем Президенту страны Игорю Додону и рассматриваем его как наиболее подходящую кандидатуру на пост Президента на выборах 2020 года.
Поздравляя всех граждан страны с наступающим 2020 годом, ПСРМ выражает надежду на то, что в новом году весь народ Молдовы объединит усилия ради преодоления кризиса, обновления и развития страны, благосостояния всех её граждан”.
*мнение автора не всегда совпадает с мнением редакции...
Андриана Кептине
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