ПСРМ созвала Республиканский совет. Обсуждались события 2019 года и планы на 2020 год

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) утверждает, что 2019 год стал историческим годом и для Республики Молдова, и для Партии социалистов. Об этом говорится в декларации, опубликованной после заседания Республиканского совета ПСРМ, сообщает Трибуна.

Ниже представлен полный текст декларации:

“В этом году наша страна была избавлена от преступного олигархического режима Влада Плахотнюка. Ключевую роль в демонтаже этого режима сыграли Президент Республики Молдова Игорь Додон и Партия социалистов.

Республика Молдова получила шанс с чистого листа развиваться в качестве правового, демократического, нейтрального государства, в тесном, плодотворном сотрудничестве с нашими партнёрами, как на Западе, так и на Востоке.

В 2019 году Партия социалистов добилась впечатляющих результатов в ходе парламентских и местных выборов. ПСРМ сохранила свой статус крупнейшей парламентской партии страны, ещё больше увеличив своё представительство в высшем законодательном органе Молдовы.

Председатель партии Зинаида Гречаный получила высокий пост Председателя Парламента Республики Молдова. Исполнительный секретарь Влад Батрынча стал заместителем Председателя Парламента.

В 2019 году впервые кандидат от левоцентристской партии одержал убедительную победу на выборах мэра столицы Молдовы – Кишинёва. Им стал кандидат от Партии социалистов, наш многолетний коллега, секретарь по идеологии Ион Чебан. Перед ним стоит высокая задача преобразить облик молдавской столицы, и Партия социалистов окажет ему всемерную поддержку.

В 2019 году кандидаты от ПСРМ одержали победу в 17 городах, в том числе в 7 районных центрах, и в 190 сёлах страны. По итогам выборов представители Партии социалистов возглавили 21 район Республики Молдова.

По инициативе Президента Игоря Додона и при поддержке Партии социалистов, в интересах развития страны и благосостояния всех её граждан, было назначено неполитическое правительство профессионалов-технократов во главе с Ионом Кику. ПСРМ оказывает этому правительству всемерное доверие.

Став партией власти, Партия социалистов с первых же дней стала внедрять свою политическую программу. Были полностью восстановлены отношения с нашим ключевым стратегическим партнёром – Российской Федерацией, по всем направлениям. Парламент страны принял социальные инициативы, над которыми депутаты от Партии социалистов работали в течение многих лет.

Республиканский совет ПСРМ в очередной раз декларирует приверженность основополагающим принципам Партии социалистов:

• независимость и нейтралитет Республики Молдова,

• утверждение молдавской самобытности и строительство гражданской полиэтнической нации,

• принятие нового Закона о функционировании языков в Республике Молдова,

• мирное урегулирование приднестровского конфликта и объединение страны при поддержке международных партнёров и с учётом интересов обоих берегов Днестра,

• принятие Свода законов о статусе Гагаузской автономии в том виде, в котором они были представлены Смешанной рабочей группой Парламента и Народного Собрания Гагаузии,

• взвешенная внешняя политика и развитии взаимовыгодных отношений с Западом и Востоком при сохранении и внедрении действующих соглашений с нашими основными партнёрами.

• сохранение членства Молдовы в Содружестве Независимых Государств и углубление сотрудничества со странами Содружества в рамках Зоны свободной торговли СНГ,

• экономическое развитие и социальная справедливость,

• защита Православия и традиционных ценностей.

Вместе с тем, на сегодняшний день мы считаем наиболее приоритетной задачей преодоление экономического кризиса, решение наиболее острых проблем в социально-экономической сфере, поддержку наиболее уязвимых слоёв населения.

Крайне важным мы считаем укрепление взаимодействия между всеми ветвями власти, между центром и регионами страны в целях развития экономики страны и решения важнейших социальных проблем, правовой защиты населения страны.

Нашей первоочередной задачей в 2020 году является подготовка к выборам Президента Республики Молдова. ПСРМ твёрдо выступает за то, чтобы выборы Главы государства остались всенародными.

Мы решительно отвергаем любые спекуляции по поводу возможного перенесения этих выборов в Парламент.

Мы полностью доверяем Президенту страны Игорю Додону и рассматриваем его как наиболее подходящую кандидатуру на пост Президента на выборах 2020 года.

Поздравляя всех граждан страны с наступающим 2020 годом, ПСРМ выражает надежду на то, что в новом году весь народ Молдовы объединит усилия ради преодоления кризиса, обновления и развития страны, благосостояния всех её граждан”.

*мнение автора не всегда совпадает с мнением редакции...

Андриана Кептине