Додон выступает за сокращение полномочий МВД: «Нечего им устраивать “маски-шоу” у экономических агентов»

В ходе Экономического форума Dialog pro-bussines, организованного Торгово-промышленной палатой Республики Молдова, Игорь Додон заявил, что проведение проверок у экономических агентов может быть исключено из полномочий Министерства внутренних дел.

По словам Игоря Додона, в ближайшие недели им будут представлены несколько инициатив. Среди них инициатива по снижению давления структур МВД на бизнес-среду, и этого можно добиться, по мнению президента, путем исключения рейдов и проверок со стороны структур МВД, отмечает Noi.md со ссылкой на unimedia.info.

«Я считаю, что МВД и полиция не должны заниматься проверкой экономической деятельности», — отметил Игорь Додон, выступая перед бизнесменами — участниками экономического форума. «Необходимо вывести экономическую полицию из МВД. Это учреждение должно заниматься преступлениями, борьбой с ними, с дорожно-транспортными происшествиями, с торговлей людьми, но им нечего устраивать шоу, “маски-шоу” у экономических агентов».

В связи с этим Игорь Додон заявил, что «очень скоро представит инициативу об исключении на законодательном уровне данных полномочий МВД».

Другими законодательными инициативами, которые президент намеревается представить, являются принятие закона о внутренней торговле с целью поддержки отечественного производителя, открытие промышленных платформ в каждом районе, создание новых рабочих мест, а также «снижение нагрузки на граждан после утверждения так называемого “закона о миллиарде”», — написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.