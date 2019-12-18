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Политика
Решение правительства Санду аннулировано. Госучреждения смогут охранять частные компании
18.12.2019

Правительство Иона Кику аннулировало запрет на предоставление услуг частных охранных агентств госучреждениям. Члены кабмина посчитали нецелесообразным решение прошлого кабмина.

В конце сентября кабмин Майи Санду утвердил внесение поправок в закон о частной детективной и охранной деятельности, которые предполагали запрет на предоставление услуг этих организаций госучреждениям. Согласно документу, охранные услуги для учреждений, имеющих стратегическое значение для государства, должно было предоставлять МВД и подведомственные ему учреждения.

«Отказ от законопроекта связан с возражениями, выдвинутыми частными компаниями, с которыми не достигли консенсуса», — говорится в заключении Министерства внутренних дел под руководством Павла Войку.

«Этот проект затруднял доступ частных компаний к службам безопасности. Он не подходит для политики нынешнего правительства», — прокомментировал Ион Кику.

Депутат от блока ACUM Сергей Литвиненко раскритиковал решение правительства Кику. Он отметил, что глава государства Игорь Додон воспользуется опытом Плахотнюка и продолжит преследовать политических оппонентов, обращаясь к услугам частных охранных компаний.

«Додонистская исполнительная власть планирует отозвать законодательную инициативу правительства Майя Санду, которая предусматривает охрану госучреждений государственным охранным агентством МВД. Это означает, возвращение к отрицательной практике, когда определённые структуры, которые ранее подчинялись Плахотнюку, будут иметь право охранять госучреждения. Де-факто с помощью этих компаний, помимо охраны государственных зданий, прослушивались и преследовались политические противники Плахотнюка, гражданские активисты, журналисты.

Кажется, что Додону все больше и больше нравятся инструменты террора Плахотнюка. Он хочет стать похожим на беглеца в Майами, становясь все более и более опасным для демократии и свободы граждан, — написал Литвиненко в фейсбуке.


 
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