Срока завершения строительства газопровода Яссы-Унгены-Кишинев перенесли на конец лета

Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев планируют завершить к августу 2020 года, заявил министр экономики Анатол Усатый. Ранее, предполагалось закончить все работы в марте-апреле следующего года.

Компания, выполняющая работы по строительству газопровода, к настоящему времени завершила часть работы в срок, предусмотренный проектом, уверяет министр.

“В мае реально провести строительные работы, но согласно контракту, крайний срок – конец июля, начало августа. Исходя из анализа графика выполнения работ, у нас нет сигналов, которые бы указывали на то, что что-то происходит, и мы не можем продолжать. Появляются технические проблемы, но мы называем их не проблемами, а трудностями”, – сказал министр экономики в программе Punctul pe azi на TVR Moldova.

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На вопрос, почему этот проект так затянулся, Анатол Усатый сказал, что трубопровод в некоторых местах проходит через частную собственность, а иногда необходимо изменить маршрут и пересмотреть проект.

“Возникают вопросы, но мы работаем с компанией, мы в одной лодке, и чем скорее закончим, тем лучше”, – отметил Усатый.

По словам министра, в зависимости от пропускной способности газопровод Яссы-Унгены-Кишинев сможет покрыть от 40% до 60% потребности в природном газе для Республики Молдова.

В июле бывший министр иностранных дел Нику Попеску после визита в Бухарест заявил, что “следующей весной мы должны иметь румынский газ в кишиневских газовых плитках”.

Румынская компания Transgaz начала работы по строительству газопровода Унгены-Кишинев в январе 2019. Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит около 120 километров, по нему можно будет импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа в год. Эта газовая ветка должна подключить молдавскую столицу, главный регион потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии газопроводу Яссы — Унгены.