Шок! В Кагульском районе врач "закрыла глаза" на жар у подростка, ребенок скончался

14-летняя девочка из села Брынза Кагульского района скончалась в больнице от осложнений, вызванных вирусом. Сообщается, что 7 декабря семья вернулась из Англии. Девочка чувствовала себя хорошо. Однако в ночь с воскресенья на понедельник у нее начался жар. Температура тела поднялась до 40,2 градусов.

В понедельник мама с ребенком обратилась к местному семейному врачу, тот сделал девочке укол и отправил домой, посоветовав пить порошки от простуды. «Пусть идет домой. Привезла вирус из Англии и заражает тут людей», - сказал врач.

Вечером девочке стало плохо, вызвали скорую. Ребенка увезли в кагульскую районную больницу. По словам врачей, пациентка была доставлена в тяжелом состоянии.

«девочку привезли в 18.00 в критическом состоянии. После осмотра ее поместили в отделение интенсивной терапии. Ее осмотрели все врачи. Прибыли и медики бригады SMURD. Ребенка привезли в очень тяжелом состоянии. Мы не смогли ее спасти. Мы ждем результатов экспертизы, которая прольет свет на случившееся», - сказал для PUBLIKA.MD директор кагульской районной больницы Олег Крэчун.

Мама девочки предполагает, что виновен в смерти ребенка сельский врач, который не оказал должной медицинской помощи.

Мы попытались получить комментарий представителей медицинского центра села Брынза. Однако они не ответили на телефонные звонки. По словам мамы девочки, семейный врач ушла в отпуск 16 декабря.

Отметим, 14-летняя девочка училась в восьмом классе в Великобритании, где проживала вместе с родителями и двумя братьями на протяжении полутора лет.