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Семья
В Гагаузии дети приняли односельчанина за педофила
18.12.2019

В Гагаузии паникуют из-за слухов о попытках похищения школьников на пути к дому. Массовая истерия охватила родителей Тараклийского района, после того как кто-то опубликовал в соцсетях информацию о присутствии педофила в селе Бешгиоз.

- Пытались украсть трех учеников четвертого класса в Бешгиозе. Учителям дали указание предупредить родителей и следить за детьми, - это сообщение активно тиражировалось в группах социальных сетей.

Власти региона выступили с разъяснением, что никаких педофилов в селе Бешгиоз нет, и случилось недоразумение, которое могло привести к весьма печальным последствиям.

- Во время школьных занятий в гимназии села Бешгиоз ребенок подвернул ногу. Несколько одноклассников сопровождали его домой. По пути рядом с детьми остановилась машина, за рулем которой находился житель села, - пояснила начальник главного управления образования Гагаузии Наталья Кристева.

У страха глаза велики, и, как оказалось, дети не признали односельчанина. Испугавшись похищения, школьники кинулись в рассыпную, в том числе и ребенок с травмированной ногой.

Правоохранительные органы установили личность мужчины, и, после проведенной беседы, убедились, что у него были самые благие намерения помочь ребенку, который с трудом передвигался даже при помощи одноклассников.

Также, власти региона еще раз подчеркивают, что никакой информации о присутствии педофила на территории Гагаузии нет, соответственно нет повода для паники, передает Sputnk.

Михаил Генчу


 
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