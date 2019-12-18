День нынешний и день грядущий - итоги встречи переговорщиков от Кишинева и Тирасполя

Новая встреча представителей Кишинева и Тирасполя состоится на следующей неделе.

Об этом прессе сообщил политпредставитель от приднестровской стороны, глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев по итогам состоявшегося во вторник раунда переговоров в офисе Миссии ОБСЕ в Кишиневе со своим визави, вице-премьером по вопросам реинтеграции РМ Александром Фленкей.

Тогда Игнатьев предложил политическому представителю от Кишинева подписать на уровне формата "1+1" три проекта договоренностей – по допуску прицепов к регистрации, снятию технических барьеров в торговле и гарантиям передвижения должностных лиц с обоих берегов Днестра.

Первые два из них были ранее согласованы на уровне профильных специалистов сторон, а третий, как отмечают международные участники переговорного процесса, де-факто реализуется. Однако, как сообщили в МИДе, Кишинев уклонился от подписания предложенных проектов документов.

Во время встречи был затронут вопрос открытия счетов приднестровских экономических агентов в банках Молдовы, сообщает Sputnik.

– По банковскому вопросу в ближайшие дни ожидается совещание представителей приднестровских предприятий и банковских учреждений Молдовы. Отрадно, что молдавская сторона признает наличие этой проблемы, и что ОБСЕ оказывает поддержку в ее решении, пригласив международного эксперта Ильзу Шустер, – сказал Игнатьев.

По его словам, Приднестровье предложило провести в ближайшее время семинар с участием международных представителей, где будут изучаться зарубежные практики с целью разрешения существующих проблем в банковской сфере.

Офис ОБСЕ в Кишиневе

Отдельно стороны обсудили импорт товаров в Приднестровье, с особым акцентом на медикаментах в связи с установлением совместного молдо-украинского таможенно-пограничного контроля в Кучурганах.

– Это актуальный вопрос, который с первого февраля может "встать ребром" и создать проблемы жителям Приднестровья. К сожалению, я не удовлетворен ответом молдавской стороны, не до конца понятен подход Кишинева. Мы продолжим обсуждать эту тему на всех уровнях переговорного процесса, – заявил Игнатьев.

Приднестровье предложило в соответствии с ранее направленным официальным письмом пролонгировать на год срок действия протокольного решения "О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья". В Левобережье отметили: несмотря на наличие существенных противоречий при его реализации, договоренность остается обоюдовыгодной и коммерчески привлекательной для обеих сторон.

Политпредставители обсудили также перспективы подписания братиславского протокола.

– Приднестровье согласилось с формулировкой, которая была предложена ОБСЕ на заседании в Братиславе. И сегодня мы искали возможные варианты, которые отразили бы объективную реальность, сложившуюся в диалоге сторон, - отметил Игнатьев.

По его словам, Тирасполь готов подписать документ, в котором будет указано, какие проблемы конкретно обсуждали стороны и по каким вопросам хотят видеть движение вперед.

Михаил Генчу