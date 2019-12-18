«Люблю, не могу!»: Кто из молдавских ВИПов так страстно влюбился, что кричал об этом на всю Молдову

К сожалению, браки закончились разводом - возможно, от большой страсти. Понедельничный пост в Фэйсбуке президента компании Starnet заставил тысячи молдавских сердец биться быстрее. Он был настолько искренний и отчаянный, что не мог оставить никого равнодушным. Ведущий бизнесмен страны сильно влюбился.

«Дорогая моя, любовь моя с первого взгляда, с первой минуты ты очаровала меня твоей улыбкой и фантастическими глазами, полными жизни и любви. 2,5 года ты была рядом, давала мне советы и поддерживала, помогала в трудные моменты, вдохновляла и мотивировала, критиковала, охраняла и любила меня, улыбалась, мы все делали вместе и радовались. Теперь я понял, что такое счастье!

Любимая моя, ты подарила мне незабываемые моменты, это был сон, сказка о любви, ты научила меня жить и радоваться жизни!

Знаю, что я сложный и сегодня ты хочешь уйти от меня…Но я хочу, чтобы все знали, что я люблю Тебя всем сердцем, очень-очень, Виктория Ноний. Не уходи из моего сна.

П.С. Может, многие меня не поймут, будут меня обсуждать, учить меня, но этим постом я хотел сказать всем, что я сейчас чувствую и как Виктория была женщиной, изменившей мою жизнь».

Ошарашенные подписчики стали писать комментарии под постом. Кто-то разочаровался – ведь Александр был женат, у него трое детей. Он ответил на это.

- Мы с женой вместе строили семью, у нас трое умных и красивых детей, но не все в жизни идет так, как планировалось. Не хочу вдаваться в подробности, но хочу, чтобы было ясно, что 2,5 года мы с женой не живем, многое изменилось в жизни, - написал Александр Македон

Горько молодым!

Мы решили вспомнить, кто еще из молдавских ВИПов когда-то вот так потерял голову от любви. К сожалению, те, о ком мы вспомнили, уже успели развестись. Может, причиной тому как раз та самая неуемная страсть?

Дорин Киртоакэ и Анишоара Логин

В тот летний день 2015 года Кишинев праздновал День языка. Неспроста, наверное, Киртоакэ выбрал этот день для предложения руки и сердца, но никто не ожидал, что речь тогдашнего мэра будет не о румынском языке, а о любви. Во время речи Киртоакэ неожиданно остановился, после чего вызвал на сцену Анишоару Логин и преклонил перед ней колено, попросив ее руки. Под бурные овации публики ошеломленная девушка согласилась принять предложение руки и се

После этого парочка ходила по телеканалам и раздавала интервью о своем романе. Киртоакэ заявлял, что готов уйти из политики ради семейного счастья. Быть может, по-другому сложилась бы наша столичная жизнь, если бы брак молодых сохранился. Но, увы, уже в 2016 пара объявила о разводе.

Влад Филат и Анжела Гонца

«Анжела, те юбеск!» («я тебя люблю» - перевод с молдавского) – все помнят это признание телеведущей Анжеле Гонца от ее тогдашнего супруга Влада Филата. Он сделал его уже будучи под арестом. 23 октября 2015 года, спустя неделю после ареста в зале парламента, Апелляционная палата решила оставить лидера ЛДПМ, экс-премьер-министра под арестом. Влад Филат тогда обратился к журналистам, а в завершении своего интервью обратился к родным и близким:

- Мама, папа, вас люблю! Анжела, тебя люблю! Дети, вас люблю! – сказал он.

Пара была не только расписана, но и обвенчана.

- Это важный день в нашей жизни. Мы решили обвенчаться именно здесь, потому что это место мне душевно близко. Думаю, это одно из самых красивых мест, где мы могли бы соединить свои судьбы, - сказал экс-премьер 5 февраля 2014 года.

К сожалению, этот брак тоже распался. Филат признался, что решение о разводе принадлежало исключительно ему и было болезненным. Он попросил прощения у Анжелы «за унижения в СМИ».

ЛИДИЯ ТКАЧ